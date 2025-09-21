Владимир Зеленский анонсировал десятки встреч с лидерами разных стран, в том числе с Дональдом Трампом

Первые встречи пройдут уже 22 сентября, а в течение недели запланирована встреча с Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке планирует встретиться с более чем двумя десятками лидеров разных стран мира.

Глава государства сообщил, что первые встречи состоятся уже завтра, а в течение недели запланирована встреча с Президентом США Дональдом Трампом.

Отдельно Зеленский анонсировал важный саммит, посвященный возвращению украинских детей, незаконно вывезенных Россией.

«Первые встречи – уже завтра. Планируем также на неделе встречу с Президентом Соединенных Штатов Америки. Будет весомое событие относительно возвращения украинских детей, которые были похищены Россией, – саммит действительно глобальный по этому поводу», — сказал он.

Также Президент отметил, что США должны присоединиться к санкциям против России, которые на этой неделе объявляли и рассматривали: Евросоюз, Великобритания, Япония, Австралия и другие.

«Давление на российский нефтяной флот, на российскую торговлю энергоресурсами. Давление на все российские схемы обхода санкций, в частности через криптовалюту. Благодарю Европу за это давление. Уверен: должен быть шаг Соединенных Штатов. Путин должен верить, что Соединенным Штатам не все равно и что сильные шаги будут», — подчеркнул Глава государства.

