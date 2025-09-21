Володимир Зеленський анонсував десятки зустрічей із лідерами різних країн, зокрема з Дональдом Трампом

Перші зустрічі відбудуться вже 22 вересня, а протягом тижня запланована зустріч із Трампом.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку планує зустрітися з понад двома десятками лідерів різних країн світу.

Глава держави повідомив, що перші зустрічі відбудуться вже завтра, а протягом тижня запланована зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Окремо Зеленський анонсував важливий саміт, присвячений поверненню українських дітей, незаконно вивезених Росією.

«Перші зустрічі – вже завтра. Плануємо також на тижні зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки. Буде вагома подія щодо повернення українських дітей, які були викрадені Росією, – саміт дійсно глобальний щодо цього», — сказав він.

Також Президент зауважив, що США мають доєднатись до санкцій проти Росії, які цього тижня оголошували та розглядали: Євросоюз, Велика Британія, Японія, Австралія тощо.

«Тиск на російський нафтовий флот, на російську торгівлю енергоресурсами. Тиск на всі російські схеми обходу санкцій, зокрема через криптовалюту. Дякую Європі за цей тиск. Упевнений: має бути хід Сполучених Штатів. Путін має вірити, що Сполученим Штатам не все одно і що сильні кроки будуть», — наголосив Глава держави.

