Апеляційний суд підтвердив законність притягнення до відповідальності за нетверезе керування електросамокатом

Водія оштрафували та на рік позбавили водійських прав, але він подав апеляцію.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Жителя Кам’янця-Подільського оштрафували на 17 тисяч гривень і позбавили права керування транспортними засобами на рік за те, що він керував електросамокатом напідпитку. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд.

Суть

Патрульні зупинили його близько другої години ночі 28 червня 2025 року у м. Кам`янці-Подільському. Тест на алкоголь показав 1,59 проміле.

Кам`янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області визнав водія електросамоката винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 КУпАП, оштрафував і на рік позбавив водійських прав.

Захисник подав апеляційну скаргу з проханням скасувати постанову суду першої інстанції, а провадження у справі закрити. На думку апелянта, поліцейські не переконалися, що самокат, яким керував його підзахисний, підпадав під ознаки саме транспортного засобу – у матеріалах справи немає даних про його назву, технічні характеристики та кому він належить.

У суді водій підтримав аргументи свого адвоката. За його словами, він справді того дня вживав алкоголь й щоб швидше повернутися додому під час комендантської години, скористався прокатним самокатом, який не вважає «повноцінним транспортним засобом».

Що вирішив апеляційний суд

Апеляційний суд відхилив їхні доводи як необґрунтовані та підтвердив законність судового рішення місцевого суду.

Суддя зауважила, що відповідно до Закону України № 2956-IX від 24 лютого 2023 року (зі змінами) легкі електричні транспортні засоби є транспортними засобами й вони поділяються на дві категорії:

1) легкий персональний електричний транспортний засіб: має від одного колеса, електродвигун потужністю до 1000 Вт і розвиває максимальну швидкість до 25 км/год (під цю категорію підпадають усі прокатні самокати);

2) низькошвидкісний легкий електричний транспортний засіб: має від двох коліс та може їхати зі швидкістю 10-50 км/год.

З набуттям чинності цього Закону керування електросамокатом в стані алкогольного сп`яніння тягне відповідальність, встановлену статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Апеляційний суд звернув увагу: у протоколі про адміністративне правопорушення вказано, що водій керував електричним колісним транспортним засобом – двоколісним електросамокатом марки «ЕS 400B». При цьому технічні характеристики та його власник не мають значення та не впливають на кваліфікацію дій за статтею 130 КУпАП. Суб`єкт цього правопорушення – особа, яка керує транспортним засобом в стані сп`яніння.

З повним текстом постанови апеляційного суду у справі № 676/5015/25 можна ознайомитися у ЄДРСР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.