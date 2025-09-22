Апелляционный суд подтвердил законность привлечения к ответственности за нетрезвое управление электросамокатом

Жителя Каменца-Подольского оштрафовали на 17 тысяч гривен и лишили права управления транспортными средствами на год за то, что он управлял электросамокатом в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.
Патрульные остановили его около двух часов ночи 28 июня 2025 года в г. Каменце-Подольском. Тест на алкоголь показал 1,59 промилле.
Каменец-Подольский городско-районный суд Хмельницкой области признал водителя электросамоката виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 130 КУоАП, оштрафовал и на год лишил водительских прав.
Защитник подал апелляционную жалобу с просьбой отменить постановление суда первой инстанции, а производство по делу закрыть. По мнению апеллянта, полицейские не убедились, что самокат, которым управлял его подзащитный, подпадал под признаки именно транспортного средства – в материалах дела нет данных о его названии, технических характеристиках и кому он принадлежит.
В суде водитель поддержал аргументы своего адвоката. По его словам, он действительно в тот день употреблял алкоголь и чтобы быстрее вернуться домой во время комендантского часа, воспользовался прокатным самокатом, который не считает «полноценным транспортным средством».
Апелляционный суд отклонил их доводы как необоснованные и подтвердил законность судебного решения местного суда.
Судья отметила, что в соответствии с Законом Украины № 2956-IX от 24 февраля 2023 года (с изменениями) лёгкие электрические транспортные средства являются транспортными средствами и они делятся на две категории:
С вступлением в силу этого Закона управление электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения влечёт ответственность, установленную статьёй 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Апелляционный суд обратил внимание: в протоколе об административном правонарушении указано, что водитель управлял электрическим колёсным транспортным средством – двухколёсным электросамокатом марки «ES 400B». При этом технические характеристики и его владелец не имеют значения и не влияют на квалификацию действий по статье 130 КУоАП. Субъект этого правонарушения – лицо, которое управляет транспортным средством в состоянии опьянения.
С полным текстом постановления апелляционного суда по делу № 676/5015/25 можно ознакомиться в ЕГРСР.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.