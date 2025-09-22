Апелляционный суд подтвердил законность привлечения к ответственности за нетрезвое управление электросамокатом

Водителя оштрафовали и на год лишили водительских прав, но он подал апелляцию.

Жителя Каменца-Подольского оштрафовали на 17 тысяч гривен и лишили права управления транспортными средствами на год за то, что он управлял электросамокатом в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Патрульные остановили его около двух часов ночи 28 июня 2025 года в г. Каменце-Подольском. Тест на алкоголь показал 1,59 промилле.

Каменец-Подольский городско-районный суд Хмельницкой области признал водителя электросамоката виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 130 КУоАП, оштрафовал и на год лишил водительских прав.

Защитник подал апелляционную жалобу с просьбой отменить постановление суда первой инстанции, а производство по делу закрыть. По мнению апеллянта, полицейские не убедились, что самокат, которым управлял его подзащитный, подпадал под признаки именно транспортного средства – в материалах дела нет данных о его названии, технических характеристиках и кому он принадлежит.

В суде водитель поддержал аргументы своего адвоката. По его словам, он действительно в тот день употреблял алкоголь и чтобы быстрее вернуться домой во время комендантского часа, воспользовался прокатным самокатом, который не считает «полноценным транспортным средством».

Апелляционный суд отклонил их доводы как необоснованные и подтвердил законность судебного решения местного суда.

Судья отметила, что в соответствии с Законом Украины № 2956-IX от 24 февраля 2023 года (с изменениями) лёгкие электрические транспортные средства являются транспортными средствами и они делятся на две категории:

лёгкое персональное электрическое транспортное средство: имеет от одного колеса, электродвигатель мощностью до 1000 Вт и развивает максимальную скорость до 25 км/ч (под эту категорию подпадают все прокатные самокаты);

низкоскоростное лёгкое электрическое транспортное средство: имеет от двух колёс и может ехать со скоростью 10–50 км/ч.

С вступлением в силу этого Закона управление электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения влечёт ответственность, установленную статьёй 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Апелляционный суд обратил внимание: в протоколе об административном правонарушении указано, что водитель управлял электрическим колёсным транспортным средством – двухколёсным электросамокатом марки «ES 400B». При этом технические характеристики и его владелец не имеют значения и не влияют на квалификацию действий по статье 130 КУоАП. Субъект этого правонарушения – лицо, которое управляет транспортным средством в состоянии опьянения.

С полным текстом постановления апелляционного суда по делу № 676/5015/25 можно ознакомиться в ЕГРСР.

