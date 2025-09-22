Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Військовослужбовців ТЦК забризкали газом на вулиці, а потім розбили їм автомобіль – що вирішив суд

09:30, 22 вересня 2025
Мешканець Одеської області, який «контратакував» представників ТЦК та СП при спробі його затримання, отримав штраф у розмірі 850 гривень.
Військовослужбовців ТЦК забризкали газом на вулиці, а потім розбили їм автомобіль – що вирішив суд
Джерело фото - Суспільне
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Чорноморський міський суд Одеської області розглянув кримінальну справу, пов’язану зі спротивом військовослужбовцям Територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час виконання ними обов’язків по оповіщенню військовозобов’язаних.

Як зазначено у матеріалах кримінального провадження, вранці 23 листопада 2024 року мешканець міста Чорноморськ Олександр К. повертався з місцевого ринку – мати попросила його купити продукти харчування.

Раптом до чоловіка під’їхав автомобіль Renault Duster, в якому знаходилися військовослужбовці ТЦК та СП, а також поліцейський.

З автомобіля вийшов один з військовослужбовців та почав розпитувати Олександра К. про військовий облік.

Олександр К. відповів, що всі його дані вже є в ТЦК, а тому він не буде витрачати свій час на розмову з представником ТЦК та СП.

Тоді автомобіль Renault перекрив йому шлях, а військовослужбовець ТЦК схопив Олександра К. за одяг.

Що відбувалося далі – достеменно невідомо, адже версії подій, викладені ТЦК/поліцією та Олександром К., суттєво різняться.

Представники ТЦК розповіли, що Олександр К. почав чинити опір, а потім дістав з кишені газовий балончик та розпилив його в обличчя військовослужбовцю ТЦК, який намагався зупинити Олександра К.

Тоді на допомогу колезі кинулися ще один військовослужбовець ТЦК та поліцейський. Разом вони відібрали у Олександра К. балончик, однак той зміг відбігти від них на певну дистанцію.

Несподівано Олександр К. витягнув молоток, підскочив до Renault та кілька разів вдарив молотком по лобовому склу, а також розбив скло двері водія та скло лівої задньої двері автомобіля.

Лише після цього Олександр К. був затриманий.

Під час інциденту постраждав військовослужбовець ТЦК Василь Б., який отримав опік очей внаслідок застосування газового балончику.

Відтак Олександр К. став фігурантом кримінального провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Запобіжний захід громадянину не обирався.

Версія подій від Олександра К. суттєво відрізнялася від версії ТЦК та поліції.  

В суді чоловік розповів, що після того, як представники ТЦК автомобілем перекрили дорогу, вони спробували його «бусифікувати», тобто намагалися силою затягнути в автомобіль, щоб доставити до ТЦК та СП. Під час зазначеної «процедури», за словами Олександра К., він отримав чимало ударів по голові та обличчю, внаслідок чого його обличчя було розбите й почалася кровотеча.

Втім, Олександру К. все ж вдалося вискочити з автомобіля, однак він був настільки розлючений, що захотів помститися – у сумці, окрім продуктів, він також ніс інструменти, а тому схопив молоток та почав бити ним по автівці.

Газовий балончик чоловік застосував лише після того, як представники ТЦК знову почали його затримувати, щоб припинити «побиття» автомобіля.

За словами Олександра К., 23 листопада поліцейські відпустили його, після чого він звернувся до лікарні, що й дозволило зафіксувати наявність у нього тілесних ушкоджень.

Свою поведінку під час вказаних подій Олександр К. пояснив тим, що хоча всі дані в ТЦК він оновив вчасно, однак раніше військовослужбовці ТЦК забрали у нього військово-облікові документи. Відтак, з собою військово-облікових документів у Олександра К. просто не було і надати представникам ТЦК він нічого не міг.

Олександр К. також туманно повідомив, що був знятий з військового обліку через наявність контузії.

Крім того, в суді Олександр К. чітко повідомив, що вину не визнає, хоча й визнав, що застосовував проти військовослужбовців ТЦК газовий балончик та молоток. 

Дослідивши позиції сторін, а також докази дій Олександра К., що містилися у матеріалах кримінального провадження, суд дійшов висновку, що вина Олександра К. повністю доведена.

Разом з тим суд врахував висновок місцевого органу пробації, відповідно до якого Олександр К. не становить небезпеки для суспільства, а відтак його виправлення можливе без позбавлення або обмеження волі.

У підсумку, 12 вересня Чорноморський міський суд Одеської області визнав Олександра К. винним у скоєнні кримінальних правопорушень та визначив йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 850 гривень та пробаційного нагляду строком на 1 рік.

Автор В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд судова практика військовослужбовці ТЦК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військовослужбовців ТЦК забризкали газом на вулиці, а потім розбили їм автомобіль – що вирішив суд

Мешканець Одеської області, який «контратакував» представників ТЦК та СП при спробі його затримання, отримав штраф у розмірі 850 гривень.

З січня по липень 2025 року ЄСПЛ ухвалено 86 рішень у справах проти України на суму більше 119 млн грн – уряд

Мінфін попередив про фіскальні ризики для бюджету через необхідність виплачувати кошти за рішеннями Європейського суду з прав людини проти України.

«Забороняти народному депутату суміщати діяльність – дурниця»: Третьякова нагадала про свій законопроект

Галина Третьякова вважає, що незалежність народного депутата має забезпечуватися як оплатою, так і можливістю суміщати роботу.

Хто стане суддями Житомирського апеляційного суду – список переможців конкурсу

Рекомендації для призначення на посади суддів ВККС розгляне 29 вересня.

Нові судді будуть кращими, ніж ті судді, що є зараз – Вища рада правосуддя анонсувала «велике оновлення» суддівського корпусу

У Вищій раді правосуддя повідомили, що судді «нової генерації» зможуть побудувати «незалежну та авторитетну судову владу».

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео