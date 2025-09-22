Військовослужбовців ТЦК забризкали газом на вулиці, а потім розбили їм автомобіль – що вирішив суд

Мешканець Одеської області, який «контратакував» представників ТЦК та СП при спробі його затримання, отримав штраф у розмірі 850 гривень.

Чорноморський міський суд Одеської області розглянув кримінальну справу, пов’язану зі спротивом військовослужбовцям Територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час виконання ними обов’язків по оповіщенню військовозобов’язаних.

Як зазначено у матеріалах кримінального провадження, вранці 23 листопада 2024 року мешканець міста Чорноморськ Олександр К. повертався з місцевого ринку – мати попросила його купити продукти харчування.

Раптом до чоловіка під’їхав автомобіль Renault Duster, в якому знаходилися військовослужбовці ТЦК та СП, а також поліцейський.

З автомобіля вийшов один з військовослужбовців та почав розпитувати Олександра К. про військовий облік.

Олександр К. відповів, що всі його дані вже є в ТЦК, а тому він не буде витрачати свій час на розмову з представником ТЦК та СП.

Тоді автомобіль Renault перекрив йому шлях, а військовослужбовець ТЦК схопив Олександра К. за одяг.

Що відбувалося далі – достеменно невідомо, адже версії подій, викладені ТЦК/поліцією та Олександром К., суттєво різняться.

Представники ТЦК розповіли, що Олександр К. почав чинити опір, а потім дістав з кишені газовий балончик та розпилив його в обличчя військовослужбовцю ТЦК, який намагався зупинити Олександра К.

Тоді на допомогу колезі кинулися ще один військовослужбовець ТЦК та поліцейський. Разом вони відібрали у Олександра К. балончик, однак той зміг відбігти від них на певну дистанцію.

Несподівано Олександр К. витягнув молоток, підскочив до Renault та кілька разів вдарив молотком по лобовому склу, а також розбив скло двері водія та скло лівої задньої двері автомобіля.

Лише після цього Олександр К. був затриманий.

Під час інциденту постраждав військовослужбовець ТЦК Василь Б., який отримав опік очей внаслідок застосування газового балончику.

Відтак Олександр К. став фігурантом кримінального провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Запобіжний захід громадянину не обирався.

Версія подій від Олександра К. суттєво відрізнялася від версії ТЦК та поліції.

В суді чоловік розповів, що після того, як представники ТЦК автомобілем перекрили дорогу, вони спробували його «бусифікувати», тобто намагалися силою затягнути в автомобіль, щоб доставити до ТЦК та СП. Під час зазначеної «процедури», за словами Олександра К., він отримав чимало ударів по голові та обличчю, внаслідок чого його обличчя було розбите й почалася кровотеча.

Втім, Олександру К. все ж вдалося вискочити з автомобіля, однак він був настільки розлючений, що захотів помститися – у сумці, окрім продуктів, він також ніс інструменти, а тому схопив молоток та почав бити ним по автівці.

Газовий балончик чоловік застосував лише після того, як представники ТЦК знову почали його затримувати, щоб припинити «побиття» автомобіля.

За словами Олександра К., 23 листопада поліцейські відпустили його, після чого він звернувся до лікарні, що й дозволило зафіксувати наявність у нього тілесних ушкоджень.

Свою поведінку під час вказаних подій Олександр К. пояснив тим, що хоча всі дані в ТЦК він оновив вчасно, однак раніше військовослужбовці ТЦК забрали у нього військово-облікові документи. Відтак, з собою військово-облікових документів у Олександра К. просто не було і надати представникам ТЦК він нічого не міг.

Олександр К. також туманно повідомив, що був знятий з військового обліку через наявність контузії.

Крім того, в суді Олександр К. чітко повідомив, що вину не визнає, хоча й визнав, що застосовував проти військовослужбовців ТЦК газовий балончик та молоток.

Дослідивши позиції сторін, а також докази дій Олександра К., що містилися у матеріалах кримінального провадження, суд дійшов висновку, що вина Олександра К. повністю доведена.

Разом з тим суд врахував висновок місцевого органу пробації, відповідно до якого Олександр К. не становить небезпеки для суспільства, а відтак його виправлення можливе без позбавлення або обмеження волі.

У підсумку, 12 вересня Чорноморський міський суд Одеської області визнав Олександра К. винним у скоєнні кримінальних правопорушень та визначив йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 850 гривень та пробаційного нагляду строком на 1 рік.

