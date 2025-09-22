Военнослужащих ТЦК забрызгали газом на улице, а затем разбили им автомобиль – что решил суд

Житель Одесской области, который «контратаковал» представителей ТЦК и СП при попытке его задержания, получил штраф в размере 850 гривен.

Источник фото - Суспільне

Черноморский городской суд Одесской области рассмотрел уголовное дело, связанное с сопротивлением военнослужащим Территориального центра комплектования и социальной поддержки при исполнении ими обязанностей по уведомлению военнообязанных.

Как говорится в материалах уголовного производства, утром 23 ноября 2024 года житель города Черноморск Александр К. возвращался с местного рынка - мать попросила его купить продукты питания.

Неожиданно к мужчине подъехал автомобиль Renault Duster, в котором находились военнослужащие ТЦК и СП, а также полицейский.

Из автомобиля вышел один из военнослужащих и стал расспрашивать Александра К. о военном учете.

Александр К. ответил, что все его данные уже есть в ТЦК, поэтому он не будет тратить свое время на разговор с представителем ТЦК и СП.

Тогда автомобиль Renault перекрыл ему путь, а военнослужащий ТЦК схватил Александра К. за одежду.

Что происходило дальше – точно неизвестно, поскольку версии событий, изложенные ТЦК/полицией и Александром К., существенно отличаются.

Представители ТЦК рассказали, что Александр К. начал сопротивляться, а затем достал из кармана газовый баллончик и распилил его в лицо военнослужащему ТЦК, который пытался остановить Александра К.

Тогда на помощь коллеге устремился еще один военнослужащий ТЦК и полицейский. Вместе они отобрали у Александра К. баллончик, однако тот смог отбежать от них на определенное расстояние.

Неожиданно Александр К. вытащил молоток, подскочил к Renault и несколько раз ударил молотком по лобовому стеклу, а также разбил стекло водительской двери и стекло левой задней двери автомобиля.

Лишь после этого Александр К. был задержан.

Во время инцидента пострадал военнослужащий ТЦК Василий Б., который получил ожог глаз в результате применения газового баллончика.

Как следствие, Александр К. стал фигурантом уголовного производства по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Мера пресечения гражданину не избиралась.

Версия событий от Александра К. существенно отличалась от версии ТЦК и полиции.

В суде мужчина рассказал, что после того, как представители ТЦК на автомобиле перекрыли дорогу, они попытались его «бусифицировать», то есть пытались силой затащить в автомобиль, чтобы доставить в ТЦК и СП. Во время указанной «процедуры», по словам Александра К., он получил немало ударов по голове и лицу, в результате чего его лицо было разбито и началось кровотечение.

Впрочем, Александру К. все же удалось выскочить из автомобиля, однако он был настолько взбешен, что захотел отомстить – в сумке, кроме продуктов, он нес инструменты, а потому схватил молоток и стал бить им по машине.

Газовый баллончик мужчина применил только после того, как представители ТЦК снова начали его задерживать, чтобы прекратить «избиение» автомобиля.

По словам Александра К., 23 ноября полицейские отпустили его, после чего он обратился в больницу, что позволило зафиксировать наличие у него телесных повреждений.

Свое поведение в ходе описанных событий Александр К. объяснил тем, что хотя все данные в ТЦК он обновил вовремя, однако ранее военнослужащие ТЦК забрали у него военно-учетные документы. Следовательно, с собой военно-учетных документов у Александра К. просто не было и предоставить представителям ТЦК он ничего не мог.

Александр К. также туманно сообщил, что он был снят с военного учета из-за наличия контузии.

Кроме того, в суде Александр К. четко сообщил, что вину не признает, хотя и признал, что применял против военнослужащих ТЦК газовый баллончик и молоток.

Изучив позиции сторон, а также доказательства действий Александра К., которые содержатся в материалах уголовного производства, суд пришел к выводу, что вина Александра К. полностью доказана.

Вместе с тем суд учел заключение местного органа пробации, согласно которому Александр К. не представляет опасности для общества, а его исправление возможно без лишения или ограничения свободы.

12 сентября Черноморский городской суд Одесской области признал Александра К. виновным в совершении уголовных правонарушений и определил ему наказание в виде штрафа в размере 850 гривен и пробационного надзора сроком на 1 год.

Автор Вячеслав Хрипун

