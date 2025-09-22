Польща депортувала п'ятьох українців: яка причина

Чоловіків примусово повернули в Україну.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Польща депортувала шістьох громадян України за вчинення злочинів. П’ятьох із них уже доставили на кордон і передали українським службам, тоді як один затриманий перебуватиме в центрі для іноземців. Про це повідомив Надоджанський відділ Прикордонної служби Польщі.

Причиною затримання і подальшої депортації українців стало порушення ними польського законодавства, що становило "реальну загрозу для безпеки та громадського порядку в Польщі".

Чоловіків примусово повернули в Україну із Згожельця, Горзово-Велькопольського, Познані-Лавіці та Вроцлава-Страховіца.

Всі шестеро українців також отримали багаторічні заборони на повторний в'їзд до країн Шенгенської зони.

Серед порушень, які скоїли іноземці на території Польщі, було керування авто в стані алкогольного сп'яніння, скоєння податкових злочинів, шахрайства та вимагання, крадіжок, знищення майна, переслідування та психологічне або фізичне насильство.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.