Польща депортувала п'ятьох українців: яка причина

20:13, 22 вересня 2025
Чоловіків примусово повернули в Україну.
Польща депортувала шістьох громадян України за вчинення злочинів. П’ятьох із них уже доставили на кордон і передали українським службам, тоді як один затриманий перебуватиме в центрі для іноземців. Про це повідомив Надоджанський відділ Прикордонної служби Польщі.

Причиною затримання і подальшої депортації українців стало порушення ними польського законодавства, що становило "реальну загрозу для безпеки та громадського порядку в Польщі".

Чоловіків примусово повернули в Україну із Згожельця, Горзово-Велькопольського, Познані-Лавіці та Вроцлава-Страховіца.

Всі шестеро українців також отримали багаторічні заборони на повторний в'їзд до країн Шенгенської зони.

Серед порушень, які скоїли іноземці на території Польщі, було керування авто в стані алкогольного сп'яніння, скоєння податкових злочинів, шахрайства та вимагання, крадіжок, знищення майна, переслідування та психологічне або фізичне насильство. 

