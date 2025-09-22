Польша депортировала пятерых украинцев: какая причина

Мужчин принудительно вернули в Украину.

Польша депортировала шести граждан Украины за совершение преступлений. Пятерых из них уже доставили на границу и передали украинским службам, тогда как один задержанный будет находиться в центре для иностранцев. Об этом сообщил Надоджанский отдел Пограничной службы Польши.

Причиной задержания и последующей депортации украинцев стало нарушение ими польского законодательства, что представляло "реальную угрозу безопасности и общественному порядку в Польше".

Мужчин принудительно вернули в Украину из Згожельца, Горзово-Велькопольского, Познани-Лавицы и Вроцлава-Страховица.

Все шесть украинцев также получили многолетние запреты на повторный въезд в страны Шенгенской зоны.

Среди нарушений, совершенных иностранцами на территории Польши, было вождение авто в состоянии алкогольного опьянения, совершение налоговых преступлений, мошенничества и вымогательства, краж, уничтожение имущества, преследование и психологическое или физическое насилие.

