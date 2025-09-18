На сьогодні передумов для проведення виборів не існує — заступник голови ЦВК Дубовик

Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик заявив, що сьогодні відсутні і законодавчі, і фінансові, і об’єктивні передумови для підготовки до виборів.

Фото: lb.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На сьогоднішній день передумов для проведення виборів не існує. Про це у ефірі телеканалу Київ24 заявив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик.

«Законодавство про воєнний стан чітко каже, що під час дії воєнного та надзвичайного стану вибори не проводяться, а Конституція прямо вказує, що вибори народних депутатів України під час воєнного і надзвичайного стану проведені бути не можуть», - сказав він.

Сергій Дубовик підкреслив, що нині ЦВК займається веденням Державного реєстру виборців, контролює роботу територіальних виборчих комісій та напрацьовує законодавчі пропозиції, які стосуватимуться майбутніх повоєнних виборів.

Також він звернув увагу й на фінансовий аспект: проведення загальнонаціональних виборів потребує щонайменше 16–20 мільярдів гривень. У проекті державного бюджету на 2026 рік відповідних видатків наразі не передбачено.

Сергій Дубовик додав, що на сьогодні відсутні і законодавчі, і фінансові, і об’єктивні передумови для підготовки до конкретних виборчих кампаній.

Як раніше ми писали, заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик заявив, що проведення виборів в онлайн-форматі в Україні наразі неможливе через відсутність технічних гарантій дотримання таємниці голосування.

Нагадамо, що Центральна виборча комісія України повідомила, що чергові місцеві вибори, які за законом мали відбутися в останню неділю жовтня 2025 року, не проводитимуться через дію воєнного стану в країні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.