На сегодняшний день предпосылок для проведения выборов не существует — заместитель главы ЦИК Дубовик

16:47, 18 сентября 2025
Заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик заявил, что сегодня отсутствуют и законодательные, и финансовые, и объективные предпосылки для подготовки к выборам.
Фото: lb.ua
На сегодняшний день предпосылок для проведения выборов не существует. Об этом в эфире телеканала Киев24 заявил заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик.

«Закон о военном положении четко говорит, что во время действия военного и чрезвычайного положения выборы не проводятся, а Конституция прямо указывает, что выборы народных депутатов Украины во время военного и чрезвычайного положения проведены быть не могут», — сказал он.

Сергей Дубовик подчеркнул, что сейчас ЦИК занимается ведением Государственного реестра избирателей, контролирует работу территориальных избирательных комиссий и разрабатывает законодательные предложения, касающиеся будущих послевоенных выборов.

Также он обратил внимание и на финансовый аспект: проведение общенациональных выборов требует не менее 16–20 миллиардов гривен. В проекте государственного бюджета на 2026 год соответствующие расходы пока не предусмотрены.

Сергей Дубовик добавил, что на сегодняшний день отсутствуют и законодательные, и финансовые, и объективные предпосылки для подготовки к конкретным избирательным кампаниям.

Как ранее мы писали, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик заявил, что проведение выборов в онлайн-формате в Украине в настоящее время невозможно из-за отсутствия технических гарантий соблюдения тайны голосования.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия Украины сообщила, что очередные местные выборы, которые по закону должны были состояться в последнюю воскресенье октября 2025 года, не будут проводиться из-за действия военного положения в стране.

