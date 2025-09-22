Субсидія взимку — українцям назвали головні умови отримання

Якщо заяву подано протягом двох місяців з початку опалювального сезону, субсидія буде призначена з жовтня 2025 року.

Фото: weukraine.tv

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У жовтні в Україні розпочинається новий опалювальний сезон-2025/26. Пенсійний фонд проведе автоматичне перепризначення субсидій для домогосподарств, які вже отримують субсидію або кому на літній період була призначена «нульова» субсидія. Громадянам із цих категорій додатково звертатися до органів Фонду не потрібно. Про це повідомило Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

КОМУ НЕОБХІДНО ЗВЕРНУТИСЬ ОСОБИСТО

Звернення необхідне, якщо:

- документи на призначення субсидії подаються вперше;

- у призначенні субсидії на літній період було відмовлено (борг, відсутні доходи тощо);

- відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб або зміни соціального стану.

СТРОКИ ПОДАННЯ ЗАЯВИ

Якщо заяву подано протягом двох місяців з початку опалювального сезону, субсидія буде призначена з жовтня 2025 року.

Якщо звернення відбудеться пізніше — субсидія призначається з місяця подання документів.

Звернутися можна:

- особисто до сервісного центру Пенсійного фонду;

- поштою або через електронні сервіси Пенсійного фонду;

- через уповноважених посадових осіб органів місцевого самоврядування.

ЯКІ ДОХОДИ ВРАХОВУЮТЬСЯ

При розрахунку субсидії враховуються:

- доходи домогосподарства за I та II квартали 2025 року;

- доходи у вигляді пенсії — за серпень 2025 року.

Громадяни зобов’язані повідомляти Пенсійний фонд про зміни у складі домогосподарства чи доходах протягом 30 днів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.