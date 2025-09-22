Практика судів
  1. В Україні

Субсидія взимку — українцям назвали головні умови отримання

19:45, 22 вересня 2025
Якщо заяву подано протягом двох місяців з початку опалювального сезону, субсидія буде призначена з жовтня 2025 року.
Субсидія взимку — українцям назвали головні умови отримання
Фото: weukraine.tv
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У жовтні в Україні розпочинається новий опалювальний сезон-2025/26. Пенсійний фонд проведе автоматичне перепризначення субсидій для домогосподарств, які вже отримують субсидію або кому на літній період була призначена «нульова» субсидія. Громадянам із цих категорій додатково звертатися до органів Фонду не потрібно. Про це повідомило Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

КОМУ НЕОБХІДНО ЗВЕРНУТИСЬ ОСОБИСТО

Звернення необхідне, якщо:

- документи на призначення субсидії подаються вперше;

- у призначенні субсидії на літній період було відмовлено (борг, відсутні доходи тощо);

- відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб або зміни соціального стану.

СТРОКИ ПОДАННЯ ЗАЯВИ

Якщо заяву подано протягом двох місяців з початку опалювального сезону, субсидія буде призначена з жовтня 2025 року.

Якщо звернення відбудеться пізніше — субсидія призначається з місяця подання документів.

Звернутися можна:

- особисто до сервісного центру Пенсійного фонду;

- поштою або через електронні сервіси Пенсійного фонду;

- через уповноважених посадових осіб органів місцевого самоврядування.

ЯКІ ДОХОДИ ВРАХОВУЮТЬСЯ

При розрахунку субсидії враховуються:

- доходи домогосподарства за I та II квартали 2025 року;

- доходи у вигляді пенсії — за серпень 2025 року.

Громадяни зобов’язані повідомляти Пенсійний фонд про зміни у складі домогосподарства чи доходах протягом 30 днів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд субсидія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект щодо направлення підрозділів ЗСУ до інших держав

Президент пропонує парламенту схвалити рішення про направлення підрозділів ЗСУ до Турецької Республіки і Великої Британії.

Суд не може зупиняти дію нормативно-правового акта, якщо його протиправність не є очевидною – Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно забезпечення позову і очевидної протиправності нормативно-правового акта.

У Раді заблокували підписання закону про збір персональних даних громадян з усіх реєстрів до Єдиної системи соціальної сфери

Закон про Єдину систему соціальної сфери, куди будуть «стікатися» персональні дані громадян з реєстру військовозобов’язаних, електронної системи охорони здоров’я, реєстрів авто і нерухомості, щодо перетину кордону та сплати податків, поки не буде підписаний – внесена блокуюча постанова.

Командири зможуть надавати додаткову відпустку військовослужбовцям – набрав чинності закон

Кожен військовослужбовець отримає гарантовану відпустку на 15 днів із 30 календарних днів щорічної основної відпустки, інші 15 днів надаватимуться залежно від можливостей у конкретному підрозділі.

Військовослужбовців ТЦК забризкали газом на вулиці, а потім розбили їм автомобіль – що вирішив суд

Мешканець Одеської області, який «контратакував» представників ТЦК та СП при спробі його затримання, отримав штраф у розмірі 850 гривень.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео