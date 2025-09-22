Субсидия зимой — украинцам назвали главные условия получения

В октябре в Украине начинается новый отопительный сезон-2025/26. Пенсионный фонд проведет автоматическое переназначение субсидий для домохозяйств, которые уже получают субсидию или которым на летний период была назначена «нулевая» субсидия. Гражданам из этих категорий дополнительно обращаться в органы Фонда не нужно. Об этом сообщило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
КОМУ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ ЛИЧНО
Обращение необходимо, если:
СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ
Если заявление подано в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, субсидия будет назначена с октября 2025 года.
Если обращение произойдет позже — субсидия назначается с месяца подачи документов.
Обратиться можно:
КАКИЕ ДОХОДЫ УЧИТЫВАЮТСЯ
При расчете субсидии учитываются:
Граждане обязаны сообщать Пенсионный фонд об изменениях в составе домохозяйства или доходах в течение 30 дней.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.