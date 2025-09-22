Субсидия зимой — украинцам назвали главные условия получения

Если заявление подано в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, субсидия будет назначена с октября 2025 года.

Фото: weukraine.tv

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В октябре в Украине начинается новый отопительный сезон-2025/26. Пенсионный фонд проведет автоматическое переназначение субсидий для домохозяйств, которые уже получают субсидию или которым на летний период была назначена «нулевая» субсидия. Гражданам из этих категорий дополнительно обращаться в органы Фонда не нужно. Об этом сообщило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

КОМУ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ ЛИЧНО

Обращение необходимо, если:

документы на назначение субсидии подаются впервые;

в назначении субсидии на летний период было отказано (долг, отсутствие доходов и т. п.);

произошли изменения в составе зарегистрированных лиц или изменился социальный статус.

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ

Если заявление подано в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, субсидия будет назначена с октября 2025 года.

Если обращение произойдет позже — субсидия назначается с месяца подачи документов.

Обратиться можно:

лично в сервисный центр Пенсионного фонда;

по почте или через электронные сервисы Пенсионного фонда;

через уполномоченных должностных лиц органов местного самоуправления.

КАКИЕ ДОХОДЫ УЧИТЫВАЮТСЯ

При расчете субсидии учитываются:

доходы домохозяйства за I и II кварталы 2025 года;

доходы в виде пенсии — за август 2025 года.

Граждане обязаны сообщать Пенсионный фонд об изменениях в составе домохозяйства или доходах в течение 30 дней.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.