Практика судів
  1. У світі

Суперечка навколо поширення інформації про коронавірус — суд США відхилив позов лікарів

17:57, 22 вересня 2025
Апеляційний суд відхилив позов лікарів проти Вашингтонської медичної комісії, яка покарала їх за поширення дезінформації про Covid.
Суперечка навколо поширення інформації про коронавірус — суд США відхилив позов лікарів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Апеляційний суд Дев’ятого округу США підтвердив відмову у розгляді позову групи лікарів, які оскаржували дисциплінарні заходи Вашингтонської медичної комісії за поширення неправдивої інформації про Covid-19.  Про це повідомляє Courthouse News.

Суд пояснив, що не може втручатися у перебіг дисциплінарних проваджень на рівні штату через рішення Верховного суду від 1971 року у справі Younger v. Harris.

Що сталося

Вашингтонська медична комісія у 2022–2023 роках звинуватила двох лікарів у непрофесійному поводженні за публікації неправдивої інформації про Covid-19 в інтернеті та друкованій пресі. Вони подали позов проти посадовців комісії, до якого приєдналися ще один лікар, колишній баскетболіст Джон Стоктон та організація Children’s Health Defense, заснована Робертом Ф. Кеннеді-молодшим.

Суд першої інстанції відмовився розглядати позов, посилаючись на доктрину Younger, яка забороняє федеральним судам втручатися у провадження на рівні штату, зокрема у розслідування медичних рад. Дев’ятий округ погодився з цим висновком.

Аргументи суду

Суддя Мілан Сміт зазначив, що більшість вимог позивачів заблоковані доктриною Younger, адже йдеться про чинні дисциплінарні розслідування. «У нас немає юрисдикції для оцінки конституційних скарг позивачів», — підкреслив він.

Водночас суд дозволив окремим позивачам (зокрема Стоктону та Children’s Health Defense) заявляти про можливі порушення свободи слова в майбутньому. Але й ці вимоги були відхилені, оскільки вони стосувалися «гіпотетичних переслідувань» і не доводили реальної шкоди.

Контраст із рішенням суду штату

Цікаво, що напередодні Апеляційний суд штату Вашингтон ухвалив протилежне рішення у справі іншого лікаря — Річарда Вілкінсона. Його покарали за заниження серйозності пандемії, пропаганду івермектину замість вакцинації та критику дій уряду. Суд штату вирішив, що це була дискримінація за поглядами і що Перша поправка «надійно захищає лікаря, який публічно виступає за лікування, навіть якщо воно вважається небезпечним», розповідає видання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США позов

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект щодо направлення підрозділів ЗСУ до інших держав

Президент пропонує парламенту схвалити рішення про направлення підрозділів ЗСУ до Турецької Республіки і Великої Британії.

Суд не може зупиняти дію нормативно-правового акта, якщо його протиправність не є очевидною – Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно забезпечення позову і очевидної протиправності нормативно-правового акта.

У Раді заблокували підписання закону про збір персональних даних громадян з усіх реєстрів до Єдиної системи соціальної сфери

Закон про Єдину систему соціальної сфери, куди будуть «стікатися» персональні дані громадян з реєстру військовозобов’язаних, електронної системи охорони здоров’я, реєстрів авто і нерухомості, щодо перетину кордону та сплати податків, поки не буде підписаний – внесена блокуюча постанова.

Командири зможуть надавати додаткову відпустку військовослужбовцям – набрав чинності закон

Кожен військовослужбовець отримає гарантовану відпустку на 15 днів із 30 календарних днів щорічної основної відпустки, інші 15 днів надаватимуться залежно від можливостей у конкретному підрозділі.

Військовослужбовців ТЦК забризкали газом на вулиці, а потім розбили їм автомобіль – що вирішив суд

Мешканець Одеської області, який «контратакував» представників ТЦК та СП при спробі його затримання, отримав штраф у розмірі 850 гривень.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео