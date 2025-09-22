Суперечка навколо поширення інформації про коронавірус — суд США відхилив позов лікарів

Апеляційний суд відхилив позов лікарів проти Вашингтонської медичної комісії, яка покарала їх за поширення дезінформації про Covid.

Апеляційний суд Дев’ятого округу США підтвердив відмову у розгляді позову групи лікарів, які оскаржували дисциплінарні заходи Вашингтонської медичної комісії за поширення неправдивої інформації про Covid-19. Про це повідомляє Courthouse News.

Суд пояснив, що не може втручатися у перебіг дисциплінарних проваджень на рівні штату через рішення Верховного суду від 1971 року у справі Younger v. Harris.

Що сталося

Вашингтонська медична комісія у 2022–2023 роках звинуватила двох лікарів у непрофесійному поводженні за публікації неправдивої інформації про Covid-19 в інтернеті та друкованій пресі. Вони подали позов проти посадовців комісії, до якого приєдналися ще один лікар, колишній баскетболіст Джон Стоктон та організація Children’s Health Defense, заснована Робертом Ф. Кеннеді-молодшим.

Суд першої інстанції відмовився розглядати позов, посилаючись на доктрину Younger, яка забороняє федеральним судам втручатися у провадження на рівні штату, зокрема у розслідування медичних рад. Дев’ятий округ погодився з цим висновком.

Аргументи суду

Суддя Мілан Сміт зазначив, що більшість вимог позивачів заблоковані доктриною Younger, адже йдеться про чинні дисциплінарні розслідування. «У нас немає юрисдикції для оцінки конституційних скарг позивачів», — підкреслив він.

Водночас суд дозволив окремим позивачам (зокрема Стоктону та Children’s Health Defense) заявляти про можливі порушення свободи слова в майбутньому. Але й ці вимоги були відхилені, оскільки вони стосувалися «гіпотетичних переслідувань» і не доводили реальної шкоди.

Контраст із рішенням суду штату

Цікаво, що напередодні Апеляційний суд штату Вашингтон ухвалив протилежне рішення у справі іншого лікаря — Річарда Вілкінсона. Його покарали за заниження серйозності пандемії, пропаганду івермектину замість вакцинації та критику дій уряду. Суд штату вирішив, що це була дискримінація за поглядами і що Перша поправка «надійно захищає лікаря, який публічно виступає за лікування, навіть якщо воно вважається небезпечним», розповідає видання.

