Спор вокруг распространения информации о коронавирусе — суд США отклонил иск врачей

Апелляционный суд отклонил иск врачей против Вашингтонской медицинской комиссии, которая наказала их за распространение дезинформации о Covid.

Апелляционный суд Девятого округа США подтвердил отказ в рассмотрении иска группы врачей, которые оспаривали дисциплинарные меры Вашингтонской медицинской комиссии за распространение недостоверной информации о Covid-19. Об этом сообщает Courthouse News.

Суд объяснил, что не может вмешиваться в ход дисциплинарных разбирательств на уровне штата из-за решения Верховного суда от 1971 года по делу Younger v. Harris.

Что произошло

Вашингтонская медицинская комиссия в 2022–2023 годах обвинила двух врачей в непрофессиональном поведении за публикации ложной информации о Covid-19 в интернете и печатной прессе. Они подали иск против должностных лиц комиссии, к которому присоединились еще один врач, бывший баскетболист Джон Стоктон и организация Children’s Health Defense, основанная Робертом Ф. Кеннеди-младшим.

Суд первой инстанции отказался рассматривать иск, сославшись на доктрину Younger, которая запрещает федеральным судам вмешиваться в разбирательства на уровне штата, в том числе в расследования медицинских советов. Девятый округ согласился с этим выводом.

Аргументы суда

Судья Милан Смит отметил, что большинство требований истцов заблокированы доктриной Younger, так как речь идет о действующих дисциплинарных расследованиях. «У нас нет юрисдикции для оценки конституционных жалоб истцов», — подчеркнул он.

В то же время суд позволил отдельным истцам (в частности Стоктону и Children’s Health Defense) заявлять о возможных нарушениях свободы слова в будущем. Но и эти требования были отклонены, поскольку они касались «гипотетических преследований» и не доказывали реального ущерба.

Контраст с решением суда штата

Интересно, что накануне Апелляционный суд штата Вашингтон вынес противоположное решение по делу другого врача — Ричарда Уилкинсона. Его наказали за занижение серьезности пандемии, пропаганду ивермектина вместо вакцинации и критику действий правительства. Суд штата решил, что это была дискриминация по взглядам и что Первая поправка «надежно защищает врача, который публично выступает за лечение, даже если оно считается опасным», сообщает издание.

