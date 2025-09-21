Практика судів
Канада, Австралія та Велика Британія офіційно визнали державу Палестина

16:54, 21 вересня 2025
Велика Британія та Канада стали першими країнами «Великої сімки», які визнали Палестину.
Велика Британія, Канада та Австралія визнали незалежність Палестинської держави. Про це повідомили прем’єр-міністри Канади Марк Карні, Великої Британії Кір Стармер та Австралії Ентоні Албаніз.

«Сьогодні, щоб відродити надію на мир для палестинців та ізраїльтян і рішення про створення двох держав, Сполучене Королівство офіційно визнає Державу Палестина», - повідомив британський прем'єр Стармер.

Марк Карні вийшов з подібною заявою, зауваживши, що Оттава пропонує Палестині «партнерство у побудові надії на мирне майбутнє» і для неї, і для Ізраїлю.

Ентоні Албаніз оприлюднив спільну заяву з міністеркою закордонних справ країни Пенні Вонг про визнання незалежності та суверенітету Палестини.

«Сьогоднішнє визнання Палестини Австралією, Канадою та Великою Британією є частиною скоординованих міжнародних зусиль, спрямованих на створення нового імпульсу для рішення на основі створення двох держав, починаючи з припинення вогню в Газі та звільнення заручників, захоплених під час звірств 7 жовтня 2023 року», — зазначається в заяві.

