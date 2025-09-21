Канада, Австралія та Велика Британія офіційно визнали державу Палестина

Велика Британія та Канада стали першими країнами «Великої сімки», які визнали Палестину.

Велика Британія, Канада та Австралія визнали незалежність Палестинської держави. Про це повідомили прем’єр-міністри Канади Марк Карні, Великої Британії Кір Стармер та Австралії Ентоні Албаніз.

«Сьогодні, щоб відродити надію на мир для палестинців та ізраїльтян і рішення про створення двох держав, Сполучене Королівство офіційно визнає Державу Палестина», - повідомив британський прем'єр Стармер.

Марк Карні вийшов з подібною заявою, зауваживши, що Оттава пропонує Палестині «партнерство у побудові надії на мирне майбутнє» і для неї, і для Ізраїлю.

Ентоні Албаніз оприлюднив спільну заяву з міністеркою закордонних справ країни Пенні Вонг про визнання незалежності та суверенітету Палестини.

«Сьогоднішнє визнання Палестини Австралією, Канадою та Великою Британією є частиною скоординованих міжнародних зусиль, спрямованих на створення нового імпульсу для рішення на основі створення двох держав, починаючи з припинення вогню в Газі та звільнення заручників, захоплених під час звірств 7 жовтня 2023 року», — зазначається в заяві.

