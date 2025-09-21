Канада, Австралия и Великобритания официально признали государство Палестина

Великобритания и Канада стали первыми странами «Большой семерки», которые признали Палестину.

Великобритания, Канада и Австралия признали независимость Палестинского государства. Об этом сообщили премьер-министры Канады Марк Карни, Великобритании Кир Стармер и Австралии Энтони Албаниз.

«Сегодня, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян и решение о создании двух государств, Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина», — сообщил британский премьер Стармер.

Марк Карни выступил с аналогичным заявлением, отметив, что Оттава предлагает Палестине «партнерство в построении надежды на мирное будущее» как для нее, так и для Израиля.

Энтони Албаниз опубликовал совместное заявление с министром иностранных дел страны Пэнни Вонг о признании независимости и суверенитета Палестины.

«Сегодняшнее признание Палестины Австралией, Канадой и Великобританией является частью скоординированных международных усилий, направленных на создание нового импульса для решения на основе создания двух государств, начиная с прекращения огня в Газе и освобождения заложников, захваченных во время зверств 7 октября 2023 года», — отмечается в заявлении.

