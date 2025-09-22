Практика судів
В Аргентині суд відхилив апеляцію через вигадані посилання на справи, згенеровані ШІ

17:03, 22 вересня 2025
Суд зауважив, якщо адвокати використовують генеративний штучний інтелект, вони зобов’язані ретельно перевіряти, чи є наведені джерела — судові рішення, закони чи наукові доктрини — справжніми.
В Аргентині суд відхилив апеляцію через вигадані посилання на справи, згенеровані ШІ
Фото: thelegalwire.ai
В Аргентині Перша палата Цивільного та комерційного апеляційного суду міста Морон (провінція Буенос-Айрес) відхилила апеляцію, визнавши, що поданий документ майже повністю ґрунтувався на неперевірених судових прецедентах, наведених без дат і підтверджувальних деталей, пише Allende.com.

Суд наголосив, що відповідно до статей 260 та 261 Кодексу цивільного та комерційного процесу апеляція повинна містити конкретну й обґрунтовану критику, чого не можна досягти, якщо вона побудована на неіснуючих рішеннях.

Окремо суд зауважив: якщо адвокати використовують генеративний штучний інтелект, вони зобов’язані ретельно перевіряти, чи є наведені джерела — судові рішення, закони чи наукові доктрини — справжніми.

Також суд повідомив залученого адвоката та зобов’язав Колегію адвокатів Морона поширити серед юристів важливість перевірки цитувань при використанні таких інструментів.

Суд підкреслив, що використання штучного інтелекту в юридичній практиці не звільняє адвокатів від етичних та процесуальних обов’язків. Відповідальність за підтвердження достовірності кожного цитування, навіть якщо воно отримане з новітніх технологічних засобів, повністю лежить на юристах.

