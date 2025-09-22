В Аргентине суд отклонил апелляцию из-за вымышленных ссылок на дела, сгенерированных ИИ

Суд отметил, если адвокаты используют генеративный искусственный интеллект, они обязаны тщательно проверять, являются ли приведенные источники — судебные решения, законы или научные доктрины — подлинными.

В Аргентине Первая палата Гражданского и коммерческого апелляционного суда города Морон (провинция Буэнос-Айрес) отклонила апелляцию, признав, что поданный документ почти полностью основывался на непроверенных судебных прецедентах, приведенных без дат и подтверждающих деталей, пишет Allende.com.

Суд подчеркнул, что в соответствии со статьями 260 и 261 Кодекса гражданского и коммерческого процесса апелляция должна содержать конкретную и обоснованную критику, чего невозможно достичь, если она построена на несуществующих решениях.

Отдельно суд отметил: если адвокаты используют генеративный искусственный интеллект, они обязаны тщательно проверять, являются ли приведенные источники — судебные решения, законы или научные доктрины — подлинными.

Также суд уведомил задействованного адвоката и обязал Коллегию адвокатов Морона распространить среди юристов важность проверки цитат при использовании таких инструментов.

Суд подчеркнул, что использование искусственного интеллекта в юридической практике не освобождает адвокатов от этических и процессуальных обязанностей. Ответственность за подтверждение достоверности каждой цитаты, даже если она получена с помощью новейших технологических средств, полностью лежит на юристах.

