Побив жінку до смерті — суд перекваліфікував злочин військового СЗЧ з умисного вбивства на тяжкі тілесні

Словесна сварка закінчилася смертю жінки та тюремним строком для чоловіка.

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області ухвалив вирок 38-річному жителю селища Гришківці, якого звинувачували у вбивстві знайомої. Після розгляду доказів суд вирішив, що його дії треба кваліфікувати не як умисне вбивство, а як умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, від яких потерпіла померла. Про це повідомили у суді.

Встановлено, що у квітні 2025 року вранці обвинувачений прийшов до сусіда, щоб узяти зарядний пристрій до телефона. У кімнаті він побачив на ліжку поряд із сусідом знайому йому жінку, яка була напівоголеною.

Між обвинуваченим та цією жінкою виник словесний конфлікт, який супроводжувався обопільними образами. Після того, як вона обізвала цивільну дружину обвинуваченого повією, він завдав їй два удари кулаком в обличчя, стягнув із ліжка на підлогу та пішов на кухню разом з господарем помешкання. Внаслідок отриманих травм потерпіла померла на місці.

Обвинувачений у судовому засідання частково визнав свою вину: повідомив, що убивати жінку він не хотів, думав дати їй ляпаса, проте вдарив кулаком, навіть не припускаючи, що ці удари можуть стати смертельними. Будь-яких інших дій на заподіяння смерті потерпілій він не вчиняв, з місця події не втікав.

Оцінюючи надані у судовому засіданні докази, суд дійшов висновку, що дії обвинуваченого підпадають під статтю про нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвело до смерті потерпілої, а не під статтю про умисне вбивство.

У зв’язку з цим суд змінив кваліфікацію злочину.

Призначаючи вид і міру покарання обвинуваченому, суд враховував тяжкість злочину та дані про особу обвинуваченого, який раніше не судимий, перебуває в цивільному шлюбі, після початку війни був мобілізований до лав ЗСУ, проте самовільно залишив військову частину, за місцем проживання характеризується з негативної сторони.

Пом’якшувальними обставинами суд визнав щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення; обтяжувальних обставин судом не встановлено.

Чоловіку призначили покарання у вигляді 6,5 років ув’язнення. На оскарження вироку сторони кримінального провадження мають 30 днів (справа №274/4690/25).

