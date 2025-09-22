Избил женщину до смерти — суд переквалифицировал преступление военного СЗЧ с умышленного убийства на тяжкие телесные

Словесная ссора закончилась смертью женщины и тюремным сроком для мужчины.

Бердичевский горрайонный суд Житомирской области вынес приговор 38-летнему жителю посёлка Гришковцы, которого обвиняли в убийстве знакомой. После рассмотрения доказательств суд решил, что его действия нужно квалифицировать не как умышленное убийство, а как умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, от которых потерпевшая умерла. Об этом сообщили в суде.

Установлено, что в апреле 2025 года утром обвиняемый пришёл к соседу, чтобы взять зарядное устройство для телефона. В комнате он увидел на кровати рядом с соседом знакомую ему женщину, которая была полураздета.

Между обвиняемым и этой женщиной возник словесный конфликт, который сопровождался взаимными оскорблениями. После того как она назвала гражданскую жену обвиняемого проституткой, он нанёс ей два удара кулаком в лицо, стянул с кровати на пол и ушёл на кухню вместе с хозяином жилья. В результате полученных травм потерпевшая умерла на месте.

Обвиняемый в судебном заседании частично признал свою вину: сообщил, что убивать женщину он не хотел, думал дать ей пощёчину, однако ударил кулаком, даже не предполагая, что эти удары могут стать смертельными. Каких-либо других действий по причинению смерти потерпевшей он не совершал, с места происшествия не скрывался.

Оценивая предоставленные в судебном заседании доказательства, суд пришёл к выводу, что действия обвиняемого подпадают под статью о нанесении тяжких телесных повреждений, приведших к смерти потерпевшей, а не под статью об умышленном убийстве.

В связи с этим суд изменил квалификацию преступления.

Назначая вид и меру наказания обвиняемому, суд учитывал тяжесть преступления и данные о личности обвиняемого, который ранее не судим, состоит в гражданском браке, после начала войны был мобилизован в ряды ВСУ, однако самовольно оставил воинскую часть, по месту жительства характеризуется с отрицательной стороны.

Смягчающими обстоятельствами суд признал искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию уголовного правонарушения; отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Мужчине назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы. На обжалование приговора стороны уголовного производства имеют 30 дней (дело №274/4690/25).

