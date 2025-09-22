В Минюсте объяснили, можно ли апостилировать все документы

Законодательством не предусмотрено проставление апостиля на некоторых документах.

Министерство юстиции напомнило, что апостиль можно ставить не на все документы.

Согласно Правилам проставления апостиля на официальных документах, предназначенных для использования на территории других государств (утверждены приказом МИД, МВД, Минобразования, Минфина и Минюста Украины от 17.03.2023 № 125/209/293/139/999/5), апостиль не проставляется на:

оригиналах документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины;

оригиналах документов, удостоверяющих личность и подтверждающих ее специальный статус;

военных билетах;

трудовых книжках;

разрешениях на ношение оружия;

свидетельствах о регистрации транспортных средств (техпаспортах);

других удостоверениях, оформленных в соответствии с законодательством Украины.

Такие документы можно апостилировать только в виде нотариально заверенных копий.

Также апостиль не ставится на оригиналы или копии нормативно-правовых актов, разъяснений и правовых заключений по их применению, а также на документы, имеющие характер переписки.

Не принимаются для апостиля на территории Украины оригиналы официальных документов, выданных учреждениями бывших союзных республик в составе СССР (кроме документов об образовании и ученых званиях, выданных в УССР). На такие бумаги апостиль может быть проставлен лишь на нотариально заверенных копиях или копиях с переводом.

Для документов, относящихся к сфере образования и науки, апостиль на копиях возможен только после апостилирования оригиналов.

Для документов органов ЗАГС (например, свидетельства о браке, рождении) апостиль на копиях возможен лишь при условии предварительной легализации или апостиля оригинала.

Отдельно Минюст отметил, что законодательством не предусмотрено апостилирование информации из Госреестра вещных прав на недвижимое имущество, так как такие выписки выдаются на обычных листах А4 без печати и подписи должностного лица. Для использования таких данных за рубежом можно обратиться к нотариусу для оформления заявления/аффидевита.

Правила не распространяются:

на документы, выдаваемые заграничными дипучреждениями Украины и предъявляемые в государствах аккредитации;

на официальные документы, напрямую относящиеся к коммерческим или таможенным операциям.

Минюст напомнил, что по постановлению Кабмина от 18.01.2003 № 61 полномочиями проставлять апостиль наделено Министерство юстиции Украины — на документах органов юстиции, судов, госархивов, а также нотариусов Украины.

