В Британии разработали ИИ-инструмент для судебных слушаний

Новый ИИ-инструмент снизил количество ошибок транскрибирования до 9%.

В британском Университете Суррея исследователи создали ИИ-инструмент для транскрибирования слушаний в Верховном суде. По словам ученых, этот инструмент делает «правосудие более прозрачным», пишет BBC.

Новое исследование подробно описывает, как ученые создали специальную систему распознавания речи, обученную на 139 часах слушаний и юридических документах.

В университете отметили, что система снизила количество ошибок транскрибирования до 9% по сравнению с ведущими коммерческими инструментами.

Профессор Константин Орасан, соавтор исследования и профессор языковых и переводческих технологий, заявил, что нынешний подход является устаревшим.

«Наши суды рассматривают одни из самых важных вопросов в обществе. Однако способ, которым мы записываем и получаем доступ к этим слушаниям, застрял в прошлом.

Настроив ИИ под уникальный язык британских залов суда, мы создали инструмент, который делает правосудие более прозрачным и доступным», — сказал он.

Вторая часть проекта использовала ИИ для семантического сопоставления абзацев судебных решений с точной временной отметкой в видео, где был приведен аргумент.

По данным университета, инструмент уже вызывает интерес у Верховного суда Великобритании и Национального архива.

