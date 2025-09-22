У Британії розробили ШІ-інструмент для судових слухань

Новий ШІ-інструмент зменшив кількість помилок транскрибування до 9%.

У британському Університеті Суррея дослідники створили ШІ-інструмент для транскрибування слухань у Верховному суді. За словами науковців, цей інструмент робить «правосуддя більш прозорим», пише BBC.

Нове дослідження детально описує, як науковці створили спеціальну систему розпізнавання мовлення, навчену на 139 годинах слухань і юридичних документах.

В університеті зазначили, що система зменшила кількість помилок транскрибування до 9% у порівнянні з провідними комерційними інструментами.

Професор Константін Орасан, співавтор дослідження та професор мовних і перекладацьких технологій, заявив, що нинішній підхід є застарілим.

«Наші суди розглядають одні з найважливіших питань у суспільстві. Проте спосіб, у який ми записуємо та отримуємо доступ до цих слухань, застряг у минулому.

Налаштувавши ШІ під унікальну мову британських залів суду, ми створили інструмент, який робить правосуддя більш прозорим і доступним», — сказав він.

Друга частина проекту використала ШІ для семантичного зіставлення абзаців судових рішень із точним часовим маркером у відео, де було наведено аргумент.

За даними університету, інструмент уже викликає інтерес у Верховного суду Великої Британії та Національного архіву.

