В Раде заблокировали подписание закона о сборе персональных данных граждан из всех реестров в Единую систему социальной сферы

Закон об Единой системе социальной сферы, куда будут «стекаться» персональные данные граждан из реестра военнообязанных, электронной системы здравоохранения, реестров авто и недвижимости, о пересечении границы и уплате налогов, пока не будет подписан – внесено блокирующее постановление.

В парламенте заблокировали подписание принятого 18 сентября в целом как закона законопроекта Кабмина №11377 об Единой информационной системе социальной сферы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в этой информационной системе фактически будет формироваться полная картина о гражданах, ведь данные будут собираться из разных реестров: от информации о воинском учете человека и пересечении им границы – до уплаты им налогов и наличия у него авто, квартир, земли, открытых исполнительных производств и прочего.

В настоящее время данный закон не сможет подписать спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, поскольку внесено блокирующее постановление №11377-П.

Напомним, закон предусматривает, что Единая информационная система социальной сферы будет осуществлять электронный информационный обмен данными в онлайн-режиме с рядом реестров, в частности: это Реестр призывников, военнообязанных и резервистов («Оберег»), Электронная система здравоохранения (ЭСЗ), Демографический реестр, Реестр транспортных средств, Реестр физических лиц — плательщиков налогов, Автоматизированная система исполнительного производства, Система контроля лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу Украины, Государственный реестр актов гражданского состояния, Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, Государственный земельный кадастр и др. Перечень не является исчерпывающим и его также сможет регулировать сам Кабмин.

Органы обязаны в обязательном порядке предоставлять в Единую систему информацию. Непредоставление или несвоевременное предоставление информации в систему является основанием для ответственности должностных лиц.

Закон в редакции комитета прямо не обязывает информировать лиц о том, кто и что именно делал с их данными:

«Информация об операциях с персональными данными физических лиц подлежит регистрации в Единой системе. В случаях и на основаниях, предусмотренных законом, доступ к информации об операциях с персональными данными физических лиц в Единой системе предоставляется государственному органу по вопросам защиты персональных данных в пределах реализации его полномочий, определенных законом».

То есть, исходя из такой формулировки, запрашивать информацию о манипуляциях с данными сможет орган по вопросам защиты персональных данных, а не сам владелец этих данных.

При этом нет прямой нормы, что человек может требовать данные о лице, которое просматривало или оперировало его персональными данными:

«Заявители, получатели социальной поддержки и их законные представители после прохождения процесса аутентификации … получают доступ к информации Единой системы относительно себя и лиц, законными представителями которых они являются, а также к информации, которая не содержит персональных данных других лиц или иных совокупностей данных лиц, которые могут быть конкретно идентифицированы в Единой системе».

То есть заявитель может «взять» информацию только о себе и подопечных, но, судя по такой формулировке, не сможет видеть персональные данные (то есть ФИО) других лиц, в частности должностных, которые запрашивали его данные.

Из закона прямо не следует, будут ли собираться данные о гражданах, которым эти социальные услуги от государства вообще не нужны, и смогут ли они просматриваться по запросу неопределенного круга должностных лиц. С одной стороны, закон вроде бы касается только заявителей социальной сферы, с другой – отсутствует четкий механизм, как будут отделять заявителей от «незаявителей».

Например, законодатель отмечает, что «Единая система обеспечивает возможность функционирования механизма автоматического определения права лица на получение социальной поддержки и предложения социальной поддержки лицу при наличии социальной характеристики путем использования информации, имеющейся в Единой системе или полученной из электронных информационных ресурсов, в порядке и согласно требованиям, установленным Кабинетом Министров».

То есть в результате обработки данных можно будет предлагать социальную помощь лицу, которое пока об этом не задумывалось.

Логически это означает, что в системе социальной сферы будут данные не только о заявителях.

Кроме того, как следует из редакции закона, которую комитет предложил Раде принять, человек сможет требовать удаления данных из системы – однако его запрос не обязательно должен быть удовлетворен:

«Субъект персональных данных имеет право подать запрос относительно источников получения его данных и требовать удаления информации, если ее сбор был осуществлен с нарушением законодательства».

С целью функционирования Единой системы могут использоваться услуги центров обработки данных, размещенных за пределами Украины, с обязательным согласованием договоров о предоставлении таких услуг с СБУ.

Финансирование расходов, связанных с функционированием и модернизацией Единой системы, созданием и развитием ее подсистем, может осуществляться за счет международных финансовых организаций, других кредиторов и инвесторов, международной финансовой помощи.

Автор: Наталя Мамченко

