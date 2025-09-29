В Николаеве пенсионер прятал морские пушки в емкостях для дальнейшей продажи

Суд в Николаеве избрал меру пресечения мужчине, который хранил корабельные пушки.

Центральный районный суд города Николаева рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения 66-летнему местному жителю, которого подозревают в попытке незаконного перемещения за границу компонентов корабельного вооружения.

Согласно материалам дела, между двумя иностранными компаниями был заключён контракт на поставку запчастей к автоматическим морским пушкам. В рамках подготовки к исполнению контракта представитель компании-продавца обратился к николаевцу как к лицу, занимающемуся торговлей судовым оборудованием.

Находясь на территории Украины, подозреваемый приобрёл четыре шестиствольных артиллерийских автомата АО-18 (30 мм), которые входят в состав автоматической корабельной установки АК-630. Он хранил их на складах в одном из сёл Николаевского района. С целью сокрытия оружия пушки были запаяны в цилиндрические металлические ёмкости.

Следствие установило, что подозреваемый также планировал маршруты транспортировки, занимался разборкой и маскировкой артиллерийских установок под предметы бытового назначения.

Во время судебного заседания мужчина частично признал вину — в частности в хранении оружия, однако отрицал намерение его сбыта.

Следственная судья приняла решение о содержании мужчины под стражей с правом внесения залога в размере 3 028 000 гривен.

