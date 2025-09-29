Практика судов
  1. В Украине

В Николаеве пенсионер прятал морские пушки в емкостях для дальнейшей продажи

18:30, 29 сентября 2025
Суд в Николаеве избрал меру пресечения мужчине, который хранил корабельные пушки.
В Николаеве пенсионер прятал морские пушки в емкостях для дальнейшей продажи
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центральный районный суд города Николаева рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения 66-летнему местному жителю, которого подозревают в попытке незаконного перемещения за границу компонентов корабельного вооружения.

Согласно материалам дела, между двумя иностранными компаниями был заключён контракт на поставку запчастей к автоматическим морским пушкам. В рамках подготовки к исполнению контракта представитель компании-продавца обратился к николаевцу как к лицу, занимающемуся торговлей судовым оборудованием.

Находясь на территории Украины, подозреваемый приобрёл четыре шестиствольных артиллерийских автомата АО-18 (30 мм), которые входят в состав автоматической корабельной установки АК-630. Он хранил их на складах в одном из сёл Николаевского района. С целью сокрытия оружия пушки были запаяны в цилиндрические металлические ёмкости.

Следствие установило, что подозреваемый также планировал маршруты транспортировки, занимался разборкой и маскировкой артиллерийских установок под предметы бытового назначения.

Во время судебного заседания мужчина частично признал вину — в частности в хранении оружия, однако отрицал намерение его сбыта.

Следственная судья приняла решение о содержании мужчины под стражей с правом внесения залога в размере 3 028 000 гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Николаев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ни Украина, ни Европа не могут позволить себе замедление темпов украинских реформ – еврокомиссар Марта Кос встретится с представителями ВАКС, НАБУ, САП

Еврокомиссар по расширению Марта Кос заявила, что «нельзя позволить украинским реформам остановиться».

Представители общественных организаций будут проходить тренинг в НШСУ перед тем, как оценивать судей – какие предложения к положению о регулярном оценивании судьи подготовила рабочая группа

По словам члена ВККС Сергея Чумака, рабочая группа учла предложения общественных активистов и исключила из положения о регулярном оценивании судьи необходимость прохождения общественными объединениями предварительной аккредитации в ВККС перед тем, как оценивать судей.

Кабмин определил Минцифры главным распорядителем бюджета на создание системы онлайн-мониторинга игорного бизнеса

До этого главным распорядителем средств на создание системы онлайн-мониторинга игорного бизнеса был хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабмина.

ВККС после 3 часов обсуждения не утвердила положение о регулярном оценивании судьи

После почти 3 часов обсуждения ВККС решила объявить перерыв в вопросе относительно утверждения Положения о регулярном оценивании судьи.

Кабмин перераспределил 23 млн грн на выплаты по решениям зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины

23,6 млн грн, выделенные Минюсту на обеспечение защиты интересов Украины при урегулировании споров в зарубежных юрисдикционных органах, пойдут на исполнение решений зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Фріс
    Ігор Фріс
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ян Бескровний
    Ян Бескровний
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Любов Токмілова
    Любов Токмілова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Савицька
    Наталія Савицька
    суддя Сумського окружного адміністративного суду