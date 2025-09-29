У Миколаєві пенсіонер ховав морські гармати в ємностях для подальшого продажу

Суд у Миколаєві обрав запобіжний захід чоловіку, який зберігав корабельні гармати.

Центральний районний суд міста Миколаєва розглянув клопотання щодо обрання запобіжного заходу 66-річному місцевому жителю, якого підозрюють у спробі незаконного переміщення за кордон компонентів корабельного озброєння.

Згідно з матеріалами справи, між двома іноземними компаніями було укладено контракт на постачання запчастин до автоматичних морських гармат. У межах підготовки до виконання контракту представник компанії-продавця звернувся до миколаївця як до особи, яка займається торгівлею судновим обладнанням.

Перебуваючи на території України, підозрюваний придбав чотири шестиствольні артилерійські автомати АО-18 (30 мм), які входять до складу автоматичної корабельної установки АК-630. Він зберігав їх на складах у селі Миколаївського району. Для приховування зброї гармати були запаяні в циліндричні металеві ємності.

Слідство встановило, що підозрюваний також планував маршрути транспортування, займався розбиранням і маскуванням артилерійських установок під побутові предмети.

Під час судового засідання чоловік частково визнав провину — зокрема у зберіганні зброї, однак заперечив намір щодо її збуту.

Слідча суддя ухвалила рішення про тримання під вартою чоловіка із правом внесення застави у розмірі 3 028 000 гривень.

