$11 тысяч за побег в Румынию — во Львовской области задержали организаторов схемы

Во Львовской области раскрыли схему переправки мужчин в Румынию за 11 тысяч долларов. Об этом сообщает полиция региона.
Установлено, что за указанную сумму 37-летний житель Хмельницкой области и 29-летний житель Черновицкой области пообещали военнообязанному пересечение границы вне пунктов пропуска.
Фигуранты предоставили «клиенту» инструкции относительно порядка действий во время незаконной переправки.
Также они должны были организовать его доставку в Черновицкую область, где для него уже был проложен маршрут, по которому он переправится в Румынию вне пунктов пропуска.
За свои услуги они запросили вознаграждение в сумме 11 тысяч долларов.
Злоумышленникам сообщено о подозрениях в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается. Суд избрал подозреваемым меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.
