$11 тысяч за побег в Румынию — во Львовской области задержали организаторов схемы

Фигуранты обещали военнообязанному незаконно переправить его через границу вне пунктов пропуска.

Во Львовской области раскрыли схему переправки мужчин в Румынию за 11 тысяч долларов. Об этом сообщает полиция региона.

Установлено, что за указанную сумму 37-летний житель Хмельницкой области и 29-летний житель Черновицкой области пообещали военнообязанному пересечение границы вне пунктов пропуска.

Фигуранты предоставили «клиенту» инструкции относительно порядка действий во время незаконной переправки.

Также они должны были организовать его доставку в Черновицкую область, где для него уже был проложен маршрут, по которому он переправится в Румынию вне пунктов пропуска.

За свои услуги они запросили вознаграждение в сумме 11 тысяч долларов.

Злоумышленникам сообщено о подозрениях в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается. Суд избрал подозреваемым меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.

