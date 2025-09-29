Практика судів
$11 тисяч за втечу до Румунії — на Львівщині затримали організаторів схеми

20:04, 29 вересня 2025
Фігуранти обіцяли військовозобов’язаному незаконно переправити його через кордон поза пунктами пропуску.
$11 тисяч за втечу до Румунії — на Львівщині затримали організаторів схеми
На Львівщині викрили схему переправлення чоловіків до Румунії за 11 тисяч доларів. Про це повідомляє поліція регіону.

Встановлено, що за вказану суму 37-річний житель Хмельницької області та 29-річний мешканець Чернівецької області пообіцяли військовозобов’язаному перетин кордону поза межами пунктів пропуску.

Фігуранти надали «клієнту» інструкції щодо порядку дій під час незаконного переправлення.

Також вони повинні були організувати його доставку до Чернівецької області, де для нього вже буде прокладений маршрут, яким він переправиться до Румунії поза межами пунктів пропуску.

За свої послуги вони запросили винагороду в сумі 11 тисяч доларів.

Зловмисникам повідомлено про підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Ані Україна, ані Європа не можуть дозволити собі уповільнення темпів українських реформ – єврокомісар Марта Кос зустрінеться з представниками ВАКС, НАБУ, САП

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що «не можна дозволити українським реформам зупинитися».

Представники громадських організацій будуть проходити тренінг в НШСУ перед тим, як оцінювати суддів – які пропозиції до положення про регулярне оцінювання судді підготувала робоча група

За словами члена ВККС Сергія Чумака, робоча група врахувала пропозиції громадських активістів і виключила з положення про регулярне оцінювання судді необхідність проходження громадськими об’єднаннями попередньої акредитації у ВККС перед тим, як оцінювати суддів.

Кабмін визначив Мінцифри головним розпорядником бюджету на створення системи онлайн-моніторингу грального бізнесу

До цього головним розпорядником коштів на створення системи онлайн-моніторингу грального бізнесу був господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабміну.

ВККС після 3 годин обговорення не затвердила положення про регулярне оцінювання судді

Після майже 3 годин обговорення ВККС вирішила оголосити перерву у питанні щодо затвердження Положення про регулярне оцінювання судді.

Кабмін перерозподілив 23 млн грн на виплати за рішеннями закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України

23,6 млн грн, виділені Мін’юсту на забезпечення захисту інтересів України під час урегулювання спорів у закордонних юрисдикційних органах, підуть на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України.

