$11 тисяч за втечу до Румунії — на Львівщині затримали організаторів схеми

Фігуранти обіцяли військовозобов’язаному незаконно переправити його через кордон поза пунктами пропуску.

На Львівщині викрили схему переправлення чоловіків до Румунії за 11 тисяч доларів. Про це повідомляє поліція регіону.

Встановлено, що за вказану суму 37-річний житель Хмельницької області та 29-річний мешканець Чернівецької області пообіцяли військовозобов’язаному перетин кордону поза межами пунктів пропуску.

Фігуранти надали «клієнту» інструкції щодо порядку дій під час незаконного переправлення.

Також вони повинні були організувати його доставку до Чернівецької області, де для нього вже буде прокладений маршрут, яким він переправиться до Румунії поза межами пунктів пропуску.

За свої послуги вони запросили винагороду в сумі 11 тисяч доларів.

Зловмисникам повідомлено про підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

