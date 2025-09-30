Практика судов
В Одессе непогода заблокировала движение: три улицы без проезда, другие — подтоплены

09:33, 30 сентября 2025
В Одессе непогода парализовала движение на нескольких улицах: часть дорог подтоплена, а на трех участках проезд полностью отсутствует.
В Одессе непогода заблокировала движение: три улицы без проезда, другие — подтоплены
Как сообщили в мэрии, 30 сентября в Одессе идет дождь при температуре около +12°C. Для ликвидации последствий непогоды задействованы 45 единиц техники и 323 сотрудника коммунальных служб.

Наибольшие проблемы наблюдаются на выезде из города — улица Героев Небесной Сотни. Также движение отсутствует на улицах Ивана Петрова и Академика Глушко: там транспорт полностью остановлен из-за подтопления.

Затруднено движение также на:

  • Химическая / Промышленная — подтоплено, движение возможно
  • Приморская / Газовый переулок — подтоплено, движение затруднено
  • Ширяевский переулок — подтоплено, движение затруднено
  • ул. Марсельская — подтоплено, движение затруднено
  • ул. Инглези, 11 — подтоплено, движение затруднено
  • ул. Инглези, 14а — подтоплено, движение затруднено
  • ул. Инглези (район «Обжора») — подтоплено, движение затруднено

Водителей призывают выбирать альтернативные маршруты и соблюдать правила безопасности.

