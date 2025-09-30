В Одессе непогода заблокировала движение: три улицы без проезда, другие — подтоплены

Как сообщили в мэрии, 30 сентября в Одессе идет дождь при температуре около +12°C. Для ликвидации последствий непогоды задействованы 45 единиц техники и 323 сотрудника коммунальных служб.
Наибольшие проблемы наблюдаются на выезде из города — улица Героев Небесной Сотни. Также движение отсутствует на улицах Ивана Петрова и Академика Глушко: там транспорт полностью остановлен из-за подтопления.
Затруднено движение также на:
Водителей призывают выбирать альтернативные маршруты и соблюдать правила безопасности.
