В Одесі негода заблокувала рух: три вулиці без руху, інші — підтоплені

В Одесі негода паралізувала рух на кількох вулицях: частина доріг підтоплена, а на трьох ділянках проїзд повністю відсутній.

Як повідомили в міськраді, 30 вересня в Одесі йде дощ при температурі близько +12°C. Для ліквідації наслідків негоди залучено 45 одиниць техніки та 323 працівники комунальних служб.

Найбільші проблеми спостерігаються на виїзді з міста — вулиця Героїв Небесної Сотні. Також руху немає на вулицях Івана Петрова та Академіка Глушка: там рух транспорту повністю зупинено через підтоплення.

Ускладнений рух також зафіксовано на:

Хімічна / Промислова — підтоплено, рух можливий

Приморська / Газовий провулок — підтоплено, рух ускладнений

Ширяєвський провулок — підтоплено, рух ускладнений

вул. Марсельська — підтоплено, рух ускладнений

вул. Інглезі, 11 — підтоплено, рух ускладнений

вул. Інглезі, 14а — підтоплено, рух ускладнений

вул. Інглезі (район «Обжора») — підтоплено, рух ускладнений

Водіїв закликають обирати альтернативні маршрути та дотримуватись правил безпеки.

