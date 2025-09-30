В Одесі негода заблокувала рух: три вулиці без руху, інші — підтоплені

Як повідомили в міськраді, 30 вересня в Одесі йде дощ при температурі близько +12°C. Для ліквідації наслідків негоди залучено 45 одиниць техніки та 323 працівники комунальних служб.
Найбільші проблеми спостерігаються на виїзді з міста — вулиця Героїв Небесної Сотні. Також руху немає на вулицях Івана Петрова та Академіка Глушка: там рух транспорту повністю зупинено через підтоплення.
Ускладнений рух також зафіксовано на:
Водіїв закликають обирати альтернативні маршрути та дотримуватись правил безпеки.
