Минюст подал иск в ВАКС против экс-министра МВД Захарченко: требуют конфискации имущества

Минюст требует конфискации имущества экс-министра МВД Захарченко: в ВАКС подан иск относительно двух квартир в Киеве, корпоративных прав и средств на счетах.

Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд в отношении бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко. Речь идет о применении санкций, предусмотренных пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины «О санкциях», сообщили в ведомстве.

В Минюсте отметили, что после Революции Достоинства в 2014 году Захарченко сбежал в Россию, где начал активно поддерживать вооруженную агрессию против Украины, распространяя кремлевские нарративы. Также там добавили, что с начала полномасштабного вторжения он публично оправдывал действия России, признавал их «правомерными» и глорифицировал участников агрессии, отрицая право украинского народа на самоидентификацию и самоопределение.

Иском Минюст требует взыскать в доход государства шесть объектов недвижимости, в частности две квартиры в Киеве, корпоративные права и средства на банковских счетах.

