Мін’юст подав позов до ВАКС щодо ексміністра МВС Захарченка: вимагають конфіскацію майна

Мін'юст вимагає конфіскації майна ексміністра МВС Захарченка: до ВАКС подано позов щодо двох квартир у Києві, корпоративних прав та коштів на рахунках.

Джерело фото: picture-alliance/dpa

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду щодо колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Йдеться про застосування санкцій, передбачених пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», повідомили у відомстві.

У Мін’юсті вказали, що після Революції Гідності у 2014 році Захарченко втік до Росії, де почав активно підтримувати збройну агресію проти України, поширюючи кремлівські наративи. Також там додають, що з початку повномасштабного вторгнення він публічно виправдовував дії Росії, визнавав їх «правомірними» та глорифікував учасників агресії, заперечуючи право українського народу на самоідентифікацію та самовизначення.

Позовом Мін’юст вимагає стягнути у дохід держави шість об’єктів нерухомості, зокрема дві квартири у Києві, корпоративні права та кошти на банківських рахунках.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.