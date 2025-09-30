Практика судів
  1. В Україні

Мін’юст подав позов до ВАКС щодо ексміністра МВС Захарченка: вимагають конфіскацію майна

09:45, 30 вересня 2025
Мін'юст вимагає конфіскації майна ексміністра МВС Захарченка: до ВАКС подано позов щодо двох квартир у Києві, корпоративних прав та коштів на рахунках.
Мін’юст подав позов до ВАКС щодо ексміністра МВС Захарченка: вимагають конфіскацію майна
Джерело фото: picture-alliance/dpa
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду щодо колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Йдеться про застосування санкцій, передбачених пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», повідомили у відомстві.

У Мін’юсті вказали, що після Революції Гідності у 2014 році Захарченко втік до Росії, де почав активно підтримувати збройну агресію проти України, поширюючи кремлівські наративи. Також там додають, що з початку повномасштабного вторгнення він публічно виправдовував дії Росії, визнавав їх «правомірними» та глорифікував учасників агресії, заперечуючи право українського народу на самоідентифікацію та самовизначення.

Позовом Мін’юст вимагає стягнути у дохід держави шість об’єктів нерухомості, зокрема дві квартири у Києві, корпоративні права та кошти на банківських рахунках.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ВАКС конфіскація майна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВККС затвердила Порядок регулярного оцінювання суддів, бо це передбачено вимогами для перемовин з ЄС

Строк для виконання Україною пункту про затвердження Порядку регулярного оцінювання суддів спливав 30 вересня, тож ВККС його затвердила.

Якщо у свідка відібрали зразки почерку до того, як він став обвинуваченим, це не підстава для визнання висновку експертизи недопустимим доказом, за умови роз’яснення прав – Верховний Суд

Засуджений зазначав, що висновок судово-почеркознавчої експертизи є недопустимим доказом, оскільки на момент відібрання зразків його підпису та почерку він перебував у статусі свідка.

КПК не передбачає, що визначений в окремому провадженні слідчий втрачає свої повноваження у разі об’єднання цього кримінального провадження з іншим – Верховний Суд

Захисник вказував, що після об’єднання кримінальних проваджень прокурор доручив проведення досудового розслідування слідчому, а тому, на його думку, всі інші слідчі в кримінальному провадженні автоматично були усунуті від подальшого проведення досудового розслідування.

Контролювати діяльність юридичних служб міністерств та інших центральних органів виконавчої влади буде Мін’юст

Кабмін поклав на Мін’юст координацію роботи юридичних служб міністерств та інших центральних органів виконавчої влади – чи буде це стосуватися НАБУ і БЕБ, які є ЦОВВ, поки невідомо.

У бюджеті на 2026 рік відсутні кошти на навчання нових суддів з числа учасників добору – НШСУ

Національній школі суддів потрібні 9 млн гривень для оренди аудиторій та оплату послуг тренерів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Луспеник
    Дмитро Луспеник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, секретар Пленуму Верховного Суду
  • Олег Кравців
    Олег Кравців
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Калініченко
    Любов Калініченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Олена Істоміна
    Олена Істоміна
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Лариса Житняк
    Лариса Житняк
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду