В МИД разоблачили чиновника, который продавал россиянам украинские паспорта для выезда в ЕС

Сотрудник МИД Украины «легализовывал» граждан РФ на территории Евросоюза.

В Министерстве иностранных дел Украины правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении должностному лицу, который «легализовывал» россиян в странах Евросоюза. В 2022 году он продал нескольким гражданам РФ украинские паспорта для выезда в ЕС. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

В спецслужбе уточнили, что схема действовала в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ, когда фигурант занимал должность второго секретаря по консульским вопросам Посольства Украины в одной из европейских стран.

«Находясь в дипломатическом учреждении, чиновник принимал «заказы» от граждан России, которые хотели беспрепятственно въезжать в ЕС и свободно передвигаться по его территории», — заявили в СБУ.

По материалам дела, за денежное вознаграждение должностное лицо оформляло своим клиентам украинское гражданство с вручением заграничного паспорта нашего государства.

Для поиска «клиентов» чиновник использовал сеть посредников, которые находились на территории Евросоюза и контактировали с гражданами страны-агрессора.

Сейчас проверяется информация о возможной причастности «легализованных» россиян к разведывательно-подрывной деятельности спецслужб РФ.

Во время обысков у фигуранта изъят мобильный телефон с доказательствами его незаконной деятельности.

В настоящее время решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

«Расследование и процессуальные действия происходят во взаимодействии и при полном содействии со стороны МИД», — отметили в СБУ.

Также там добавили, что злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

