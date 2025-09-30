Практика судов
  1. В Украине

В МИД разоблачили чиновника, который продавал россиянам украинские паспорта для выезда в ЕС

11:10, 30 сентября 2025
Сотрудник МИД Украины «легализовывал» граждан РФ на территории Евросоюза.
В МИД разоблачили чиновника, который продавал россиянам украинские паспорта для выезда в ЕС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Министерстве иностранных дел Украины правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении должностному лицу, который «легализовывал» россиян в странах Евросоюза. В 2022 году он продал нескольким гражданам РФ украинские паспорта для выезда в ЕС. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

В спецслужбе уточнили, что схема действовала в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ, когда фигурант занимал должность второго секретаря по консульским вопросам Посольства Украины в одной из европейских стран.

«Находясь в дипломатическом учреждении, чиновник принимал «заказы» от граждан России, которые хотели беспрепятственно въезжать в ЕС и свободно передвигаться по его территории», — заявили в СБУ.

По материалам дела, за денежное вознаграждение должностное лицо оформляло своим клиентам украинское гражданство с вручением заграничного паспорта нашего государства.

Для поиска «клиентов» чиновник использовал сеть посредников, которые находились на территории Евросоюза и контактировали с гражданами страны-агрессора.

Сейчас проверяется информация о возможной причастности «легализованных» россиян к разведывательно-подрывной деятельности спецслужб РФ.

Во время обысков у фигуранта изъят мобильный телефон с доказательствами его незаконной деятельности.

В настоящее время решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

«Расследование и процессуальные действия происходят во взаимодействии и при полном содействии со стороны МИД», — отметили в СБУ.

Также там добавили, что злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

СБУ МИД

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Регулярное оценивание судей опробуют на судьях-добровольцах – ВККС

Начало регулярного оценивания судей – 2026 или 2027 годы.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о создании новых спецсудов – специализированного окружного и апелляционного административных судов

Президент Зеленский подписал закон о создании двух новых спецсудов в Украине – СОАС и СААС, которые нужны для выполнения требований доноров.

ВККС утвердила Порядок регулярного оценивания судей, поскольку это предусмотрено требованиями для переговоров с ЕС

Срок для выполнения Украиной пункта об утверждении Порядка регулярного оценивания судей истекал 30 сентября, поэтому ВККС его утвердила.

Если у свидетеля отобрали образцы почерка до того, как он стал обвиняемым, это не основание для признания заключения экспертизы недопустимым доказательством, при условии разъяснения прав – Верховный Суд

Осужденный указывал, что заключение судебно-почерковедческой экспертизы является недопустимым доказательством, поскольку на момент отобрания образцов его подписи и почерка он находился в статусе свидетеля.

УПК не предусматривает, что следователь, определенный в отдельном производстве, теряет свои полномочия в случае объединения этого уголовного производства с другим – Верховный Суд

Защитник указывал, что после объединения уголовных производств прокурор поручил проведение досудебного расследования следователю, а потому, по его мнению, все другие следователи в уголовном производстве автоматически были отстранены от дальнейшего проведения досудебного расследования.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Луспеник
    Дмитро Луспеник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, секретар Пленуму Верховного Суду
  • Олег Кравців
    Олег Кравців
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Калініченко
    Любов Калініченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Олена Істоміна
    Олена Істоміна
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Лариса Житняк
    Лариса Житняк
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду