У МЗС викрили чиновника, який продавав росіянам українські паспорти для виїзду до ЄС

Посадовець МЗС України «легалізовував» громадян РФ на території Євросоюзу.

У Міністерстві закордонних справ України правоохоронці викрили та повідомили про підозру посадовцю, який «легалізовував» росіян в країнах Євросоюзу. Він у 2022 році продав декільком росіянам українські паспорти для виїзду до ЄС. Про це повідомила Служба безпеки України.

У спецслужбі зазначили, що оборудка діяла протягом перших місяців повномасштабного вторгнення РФ, коли фігурант обіймав посаду другого секретаря з консульських питань Посольства України в одній з європейських країн.

«Перебуваючи у дипломатичній установі, чиновник приймав «замовлення» від громадян Росії, які хотіли безперешкодно в’їжджати до ЄС та вільно пересуватися в його межах», - заявили у СБУ.

За матеріалами справи, за грошову винагороду посадовець оформлював своїм клієнтам українське громадянство з врученням закордонного паспорта нашої держави.

Для пошуку «замовників» чиновник використовував мережу посередників, які знаходились на території Євросоюзу і контактували з громадянами країни-агресора.

Наразі перевіряється інформація щодо можливої причетності «легалізованих» росіян до розвідувально-підривної діяльності спецслужб РФ.

Під час обшуків у фігуранта вилучено мобільний телефон із доказами його незаконної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо обрання фігуранту міри запобіжного заходу.

«Розслідування та процесуальні кроки відбуваються у взаємодії та за повного сприяння з боку МЗС», - заявили у СБУ.

Також там додали, що зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.

