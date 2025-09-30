Прокуроры выявили масштабные злоупотребления в армии: убытки — 71 млн грн за неделю

Прокуроры разоблачили новые злоупотребления в сфере обороны: подозрения получили военные и должностные лица — от Сумщины до Одесщины.

На прошлой неделе специализированные прокуроры в сфере обороны сообщили о ряде новых подозрений в уголовных правонарушениях, которые нанесли государству убытки на сумму более 71 млн грн. Об этом информирует Офис Генпрокурора.

Как отмечают в ведомстве, борьба с хищением оборонных средств — это не только вопрос соблюдения закона, но и напрямую безопасность военнослужащих и устойчивость украинской армии.

Анализ опубликованных данных свидетельствует о географической широте проблемы:

Сумщина: командир минометной батареи дезертировал и завладел военной техникой и имуществом на 31 млн грн.

Николаевщина: начальника службы горюче-смазочных материалов подозревают в хищении и служебной халатности, что стоило армии 25 млн грн.

Восточный регион: группа предпринимателей через фиктивные соглашения о поставке дронов и средств РЭБ присвоила 5,5 млн грн.

Днепропетровщина: военный должностное лицо организовал закупку имущества по завышенным ценам, причинив ущерб на 4 млн грн.

Волынь: двое военнослужащих незаконно получили выплаты на 1,3 млн грн, инсценировав лечение.

Львовщина: сержант допустил потерю имущества на более чем 1 млн грн.

Полтавщина: руководитель технического подразделения авиации организовал незаконные выплаты подчиненным на более чем 1 млн грн.

Одесщина: инспектор технадзора нанес убытки на 418 тыс. грн, а бывший заместитель начальника военного вуза — еще более 1,1 млн грн через незаконные выплаты.

Ровенщина: старший лейтенант незаконно получила 409 тыс. грн, оформив себе вознаграждение за «службу на передовой».

Донетчина: военнослужащий подделал документы для увольнения и получил 43,5 тыс. грн.

Все фигуранты получили подозрения по ряду статей Уголовного кодекса, среди которых — присвоение, мошенничество, дезертирство, служебная халатность и злоупотребление властью. Санкции предусматривают многолетние сроки лишения свободы.

