Прокурори викрили масштабні зловживання в армії: збитки — 71 млн грн за тиждень

17:05, 30 вересня 2025
Прокурори викрили нові зловживання у сфері оборони: підозри отримали військові та посадовці — від Сумщини до Одещини.
Минулого тижня спеціалізовані прокурори у сфері оборони повідомили про низку нових підозр у кримінальних правопорушеннях, які завдали державі збитків на суму понад 71 млн грн. Про це інформує Офіс Генпрокурора.

Як наголошують у відомстві, боротьба з розкраданням оборонних коштів — це не лише питання дотримання закону, а й безпосередньо безпека військовослужбовців та стійкість української армії.

Аналіз оприлюднених даних свідчить про географічну широту проблеми:

  • Сумщина: командир мінометної батареї дезертирував і заволодів військовою технікою та майном на 31 млн грн.
  • Миколаївщина: начальника служби пального підозрюють у розкраданні та службовій недбалості, що коштувало армії 25 млн грн.
  • Східний регіон: група підприємців через фіктивні угоди з постачання дронів та засобів РЕБ привласнила 5,5 млн грн.
  • Дніпропетровщина: військовий посадовець організував закупівлю майна за завищеними цінами, чим завдав шкоди на 4 млн грн.
  • Волинь: двоє військовослужбовців незаконно отримали виплати на 1,3 млн грн, інсценувавши лікування.
  • Львівщина: сержант допустив втрату майна на понад 1 млн грн.
  • Полтавщина: керівник технічного підрозділу авіації організував незаконні виплати підлеглим на понад 1 млн грн.
  • Одещина: інспектор технагляду завдав збитків на 418 тис. грн, а колишній заступник начальника військового вишу — ще понад 1,1 млн грн через незаконні виплати.
  • Рівненщина: старший лейтенант незаконно отримала 409 тис. грн, оформивши собі винагороду за «службу на передовій».
  • Донеччина: військовий підробив документи для звільнення та отримав 43,5 тис. грн.

Усі фігуранти отримали підозри за низкою статей Кримінального кодексу, серед яких — привласнення, шахрайство, дезертирство, службова недбалість та зловживання владою. Санкції передбачають багаторічні терміни ув’язнення.

ОГП прокуратура військові армія

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

