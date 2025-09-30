Прокурори викрили масштабні зловживання в армії: збитки — 71 млн грн за тиждень

Прокурори викрили нові зловживання у сфері оборони: підозри отримали військові та посадовці — від Сумщини до Одещини.

Минулого тижня спеціалізовані прокурори у сфері оборони повідомили про низку нових підозр у кримінальних правопорушеннях, які завдали державі збитків на суму понад 71 млн грн. Про це інформує Офіс Генпрокурора.

Як наголошують у відомстві, боротьба з розкраданням оборонних коштів — це не лише питання дотримання закону, а й безпосередньо безпека військовослужбовців та стійкість української армії.

Аналіз оприлюднених даних свідчить про географічну широту проблеми:

Сумщина : командир мінометної батареї дезертирував і заволодів військовою технікою та майном на 31 млн грн .

: командир мінометної батареї дезертирував і заволодів військовою технікою та майном на . Миколаївщина : начальника служби пального підозрюють у розкраданні та службовій недбалості, що коштувало армії 25 млн грн .

: начальника служби пального підозрюють у розкраданні та службовій недбалості, що коштувало армії . Східний регіон : група підприємців через фіктивні угоди з постачання дронів та засобів РЕБ привласнила 5,5 млн грн .

: група підприємців через фіктивні угоди з постачання дронів та засобів РЕБ привласнила . Дніпропетровщина : військовий посадовець організував закупівлю майна за завищеними цінами, чим завдав шкоди на 4 млн грн .

: військовий посадовець організував закупівлю майна за завищеними цінами, чим завдав шкоди на . Волинь : двоє військовослужбовців незаконно отримали виплати на 1,3 млн грн , інсценувавши лікування.

: двоє військовослужбовців незаконно отримали виплати на , інсценувавши лікування. Львівщина : сержант допустив втрату майна на понад 1 млн грн .

: сержант допустив втрату майна на понад . Полтавщина : керівник технічного підрозділу авіації організував незаконні виплати підлеглим на понад 1 млн грн .

: керівник технічного підрозділу авіації організував незаконні виплати підлеглим на понад . Одещина : інспектор технагляду завдав збитків на 418 тис. грн , а колишній заступник начальника військового вишу — ще понад 1,1 млн грн через незаконні виплати.

: інспектор технагляду завдав збитків на , а колишній заступник начальника військового вишу — ще понад через незаконні виплати. Рівненщина : старший лейтенант незаконно отримала 409 тис. грн , оформивши собі винагороду за «службу на передовій».

: старший лейтенант незаконно отримала , оформивши собі винагороду за «службу на передовій». Донеччина: військовий підробив документи для звільнення та отримав 43,5 тис. грн.

Усі фігуранти отримали підозри за низкою статей Кримінального кодексу, серед яких — привласнення, шахрайство, дезертирство, службова недбалість та зловживання владою. Санкції передбачають багаторічні терміни ув’язнення.

