В прокуратуре обвинили руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного в подделке документов для командировок в Барселону и Флоренцию

Руководителю аппарата КГГА сообщено о подозрении в подделке документов для выезда за границу с целью отдыха. В частности, он организовывал себе командировки в Барселону и Флоренцию на основании поддельных приглашений. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
В прокуратуре не называют фамилию фигуранта, однако, по данным СМИ, речь идет о Дмитрии Загуменном.
Так, в ноябре 2023 года чиновник выезжал в Барселону (Испания) под предлогом участия во Всемирном конгрессе Smart City Expo. Его командировка длилась с 4 по 12 ноября, но приглашение от организаторов мероприятия он не получал, документ оказался поддельным.
В сентябре 2024 года чиновник повторил схему для поездки во Флоренцию на конференцию Observatory on Re-Generation. Командировка длилась с 13 по 20 октября и снова была оформлена на основании фальшивого приглашения. По результатам обеих поездок чиновник подготовил служебные отчеты, при этом выезжал за границу не один, а с семьей.
Его действия квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:
Согласно постановлению Кабмина, которое регулирует правила выезда за границу во время военного положения, выезд должностных лиц за пределы Украины возможен исключительно при наличии соответствующих распоряжений о служебной командировке, оформленных на основании официальных документов, подтверждающих цель поездки.
