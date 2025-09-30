Практика судов
  1. В Украине

В прокуратуре обвинили руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного в подделке документов для командировок в Барселону и Флоренцию

19:15, 30 сентября 2025
Прокуратура подозревает Дмитрия Загуменного в подделке документов для фиктивных командировок за границу, во время которых он выезжал в Барселону и Флоренцию вместе с семьей.
В прокуратуре обвинили руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного в подделке документов для командировок в Барселону и Флоренцию
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Руководителю аппарата КГГА сообщено о подозрении в подделке документов для выезда за границу с целью отдыха. В частности, он организовывал себе командировки в Барселону и Флоренцию на основании поддельных приглашений. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

В прокуратуре не называют фамилию фигуранта, однако, по данным СМИ, речь идет о Дмитрии Загуменном.

Так, в ноябре 2023 года чиновник выезжал в Барселону (Испания) под предлогом участия во Всемирном конгрессе Smart City Expo. Его командировка длилась с 4 по 12 ноября, но приглашение от организаторов мероприятия он не получал, документ оказался поддельным.

В сентябре 2024 года чиновник повторил схему для поездки во Флоренцию на конференцию Observatory on Re-Generation. Командировка длилась с 13 по 20 октября и снова была оформлена на основании фальшивого приглашения. По результатам обеих поездок чиновник подготовил служебные отчеты, при этом выезжал за границу не один, а с семьей.

Его действия квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:

  • по ч. 3 ст. 358 УК Украины (подделка официального документа, выдаваемого предприятием и предоставляющего права, с целью использования его подделывателем или другим лицом, совершенная по предварительному сговору группой лиц; повторная подделка документа);
  • по ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа);
  • по ч. 1 ст. 366 УК Украины (внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений).

Согласно постановлению Кабмина, которое регулирует правила выезда за границу во время военного положения, выезд должностных лиц за пределы Украины возможен исключительно при наличии соответствующих распоряжений о служебной командировке, оформленных на основании официальных документов, подтверждающих цель поездки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура КГГА

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Европейском центральном банке спорят, навредит ли доверию к евро изъятие подсанкционных российских активов

Президент ЕЦБ Кристин Лагард обеспокоена тем, что изъятие наличных средств, пользующихся суверенным иммунитетом, помешает другим странам хранить свои резервы в евро.

Оформление актов выполненных работ будет упрощено – Гетманцев сообщил, что комитет рекомендовал принять законопроект

В комитете по налоговой политике поддержали законопроект об упрощении оформления актов выполненных работ.

За невыполнение требований Военного омбудсмана будут штрафовать до 17 тысяч грн

А за систематическое невыполнение требований Военного омбудсмана смогут лишить права занимать определенные должности – правоохранительный комитет согласовал законопроект.

Собеседования с кандидатами на должности судей Конституционного Суда по квоте Верховной Рады состоятся 3 октября

Комитет Верховной Рады по правовой политике все же решил провести собеседования с 4 кандидатами на должности судей Конституционного Суда.

Еврокомиссия готовится обойти вето Венгрии по вопросу открытия переговорных разделов для вступления Украины в ЕС

Лидеры ЕС могут изменить правила и отойти от необходимости единогласия для открытия переговорных кластеров с Украиной, что позволило бы продолжить реформы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Луспеник
    Дмитро Луспеник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, секретар Пленуму Верховного Суду
  • Олег Кравців
    Олег Кравців
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Калініченко
    Любов Калініченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Тетяна Гребенюк
    Тетяна Гребенюк
    член Ради суддів України, суддя Господарського суду Харківської області
  • Олена Істоміна
    Олена Істоміна
    суддя Східного апеляційного господарського суду