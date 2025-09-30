В прокуратуре обвинили руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного в подделке документов для командировок в Барселону и Флоренцию

Прокуратура подозревает Дмитрия Загуменного в подделке документов для фиктивных командировок за границу, во время которых он выезжал в Барселону и Флоренцию вместе с семьей.

Руководителю аппарата КГГА сообщено о подозрении в подделке документов для выезда за границу с целью отдыха. В частности, он организовывал себе командировки в Барселону и Флоренцию на основании поддельных приглашений. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

В прокуратуре не называют фамилию фигуранта, однако, по данным СМИ, речь идет о Дмитрии Загуменном.

Так, в ноябре 2023 года чиновник выезжал в Барселону (Испания) под предлогом участия во Всемирном конгрессе Smart City Expo. Его командировка длилась с 4 по 12 ноября, но приглашение от организаторов мероприятия он не получал, документ оказался поддельным.

В сентябре 2024 года чиновник повторил схему для поездки во Флоренцию на конференцию Observatory on Re-Generation. Командировка длилась с 13 по 20 октября и снова была оформлена на основании фальшивого приглашения. По результатам обеих поездок чиновник подготовил служебные отчеты, при этом выезжал за границу не один, а с семьей.

Его действия квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:

по ч. 3 ст. 358 УК Украины (подделка официального документа, выдаваемого предприятием и предоставляющего права, с целью использования его подделывателем или другим лицом, совершенная по предварительному сговору группой лиц; повторная подделка документа);

по ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа);

по ч. 1 ст. 366 УК Украины (внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений).

Согласно постановлению Кабмина, которое регулирует правила выезда за границу во время военного положения, выезд должностных лиц за пределы Украины возможен исключительно при наличии соответствующих распоряжений о служебной командировке, оформленных на основании официальных документов, подтверждающих цель поездки.

