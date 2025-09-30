Практика судів
У прокуратурі звинуватили керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного у підробленні документів для відряджень до Барселони і Флоренції

19:15, 30 вересня 2025
Прокуратура підозрює Дмитра Загуменного у підробці документів для фіктивних відряджень за кордон, під час яких він виїжджав до Барселони та Флоренції разом із родиною.
У прокуратурі звинуватили керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного у підробленні документів для відряджень до Барселони і Флоренції
Керівнику апарату КМДА повідомлено про підозру у підробленні документів для виїзду за кордон для відпочинку. Зокрема, він організовував собі відрядження до Барселони та Флоренції на підставі підроблених запрошень. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

У прокуратурі не називають прізвища фігуранта, однак, за даними ЗМІ, йдеться про Дмитра Загуменного.

Так, у листопаді 2023 року посадовець виїжджав до Барселони в Іспанії під приводом участі у Всесвітньому конгресі Smart City Expo. Його відрядження тривало з 4 до 12 листопада, але запрошення від організаторів заходу він не отримував, документ виявився підробленим.

У вересні 2024 року посадовець повторив схему для поїздки до Флоренції на конференцію Observatory on Re-Generation. Відрядження тривало з 13 до 20 жовтня, і знову було оформлене на підставі фальшивого запрошення. За результатами обох поїздок чиновник підготував службові звіти, водночас виїжджав за кордон не сам, а з родиною.

Його дії кваліфіковано за трьома статтями Кримінального кодексу України, а саме:

  • за ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення офіційного документа, який видається підприємством, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб; повторне підроблення документа);
  • за ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа);
  • за ч. 1 ст. 366 КК України (внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей).

Відповідно до постанови Кабміну, яка регулює правила виїзду за кордон під час воєнного стану, виїзд посадовців за межі України можливий виключно за наявності відповідних розпоряджень про службове відрядження, оформлених на підставі офіційних документів, що підтверджують мету відрядження.

прокуратура КМДА

