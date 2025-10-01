За $31 тысячу помогли мужчине с фиктивной инвалидностью – в Киеве будут судить врача и сообщника

За $31 тысячу врач и организатор схемы выезда за границу подделали медицинские документы для уклонения от мобилизации.

В Киеве будут судить врача и организатора схемы выезда за границу мужчины через границу Украины, помогшего ему уклониться от мобилизации за $31 тысячу, сообщили в прокуратуре.

В марте 2025 года один из обвиняемых за $25 тысяч пообещал оформить фиктивное заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к службе, чтобы снять мужчину с воинского учета для выезда за границу. Врач-хирург травматологического отделения киевской больницы за $6 тысяч выдал ложную выписку из медкартки о старой травме колена и несуществующем оперативном лечении, запретив физические нагрузки на полгода.

Действия организатора квалифицированы по ч. 3 ст. 332 УК Украины (содействие незаконной переправке через границу из корыстных побуждений), а врача — по ч. 5 ст. 27, ст. 336 УК Украины (пособничество в уклонении от мобилизации).

