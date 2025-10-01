Практика судов
За $31 тысячу помогли мужчине с фиктивной инвалидностью – в Киеве будут судить врача и сообщника

21:39, 1 октября 2025
За $31 тысячу врач и организатор схемы выезда за границу подделали медицинские документы для уклонения от мобилизации.
За $31 тысячу помогли мужчине с фиктивной инвалидностью – в Киеве будут судить врача и сообщника
В Киеве будут судить врача и организатора схемы выезда за границу мужчины через границу Украины, помогшего ему уклониться от мобилизации за $31 тысячу, сообщили в прокуратуре.

В марте 2025 года один из обвиняемых за $25 тысяч пообещал оформить фиктивное заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к службе, чтобы снять мужчину с воинского учета для выезда за границу. Врач-хирург травматологического отделения киевской больницы за $6 тысяч выдал ложную выписку из медкартки о старой травме колена и несуществующем оперативном лечении, запретив физические нагрузки на полгода.

Действия организатора квалифицированы по ч. 3 ст. 332 УК Украины (содействие незаконной переправке через границу из корыстных побуждений), а врача — по ч. 5 ст. 27, ст. 336 УК Украины (пособничество в уклонении от мобилизации).

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Судьям, членам ВСП и ВККС предлагают ограничить вознаграждение 80 тысячами грн

Ограничение лимитом в 80 тысяч грн в месяц предлагается распространить на судейское вознаграждение, зарплаты членов ВККС и ВСП, депутатов, прокуроров и других должностных лиц – Даниил Гетманцев и Руслан Стефанчук подали поправку к госбюджету на 2026 год.

Определены победители конкурса на должности дисциплинарных инспекторов — у Высшего совета правосудия снова могут возникнуть проблемы с выбором

На пять вакантных должностей дисциплинарных инспекторов есть пять претендентов.

Ограничение зарплат чиновников лимитом в 80 тысяч грн – Гетманцев и Стефанчук внесли предложение к бюджету-2026

Бремя финансирования оборонных нужд должно быть справедливо распределено – Даниил Гетманцев объяснил, почему зарплаты чиновников могут ограничить 80 тысячами грн.

Без надлежащего финансирования БЭБ не сможет воплотить идею, когда вся экономическая преступность расследуется одним органом – директор Бюро Александр Цивинский

Набор БЭБ специалистов-аналитиков из частного сектора, обеспечение кадровой перезагрузки, развитие территориальных подразделений БЭБ, закупка необходимой техники требует надлежащего финансирования от государства.

Принцип правовой определенности не может подменять обязанность суда проверять наличие нарушений при выдаче разрешения на строительство – Верховный Суд

Верховный Суд высказался относительно правовой определенности и законности разрешения на строительство.

