За $31 тисячу підсобили чоловіку з фіктивною інвалідністю – у Києві судитимуть лікаря та спільника

За $31 тисячу лікар та організатор за схему виїзду за кордон підробили медичні документи для ухилення від мобілізації.

У Києві судитимуть лікаря та організатора схеми виїзду за кордон чоловіка через кордон України, допомігши йому ухилитися від мобілізації за $31 тисяч, повідомили в прокуратурі.

У березні 2025 року один із обвинувачених за $25 тисяч пообіцяв оформити фіктивний висновок військово-лікарської комісії про непридатність до служби, щоб зняти чоловіка з військового обліку для виїзду за кордон. Лікар-хірург травматологічного відділення київської лікарні за $6 тисяч видав неправдиву виписку з медкарти про стару травму коліна та неіснуюче оперативне лікування, заборонивши фізичні навантаження на пів року.

Дії організатора кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 КК України (сприяння незаконному переправленню через кордон із корисливих мотивів), а лікаря — за ч. 5 ст. 27, ст. 336 КК України (пособництво в ухиленні від мобілізації).

