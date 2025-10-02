Госспецсвязи выявила серию кибератак на представителей Сил обороны через мессенджер Signal

Целью атак является установка бэкдора CABINETRAT, который предоставляет злоумышленникам удаленный доступ к зараженным системам.

Национальная команда реагирования на киберинциденты CERT-UA, действующая в составе Государственного центра киберзащиты Госспецсвязи, выявила новую серию целенаправленных кибератак на представителей Сил обороны Украины.

Злоумышленники, отслеживаемые по идентификатору UAC-0245, используют вредоносные XLL-файлы, маскирующиеся под важные документы, такие как «Обращение УБД.xll» или документы, связанные с задержанием лиц на границе. Распространение происходит, в том числе, через мессенджер Signal.

Целью атак является установка бэкдора CABINETRAT, который предоставляет злоумышленникам удаленный доступ к зараженным системам.

В отличие от привычных атак с использованием документов Word, XLL-файлы являются исполняемыми, и их открытие в Microsoft Excel инициирует многоступенчатую атаку. Сначала на компьютере создаются вредоносные файлы, включая исполняемый файл-запуск (runner.exe) и дополнительную XLL-надстройку (loader.xll), которая размещается в каталоге автозапуска Excel. В конце цепочки запускается скрытый процесс Excel, который загружает и выполняет основной вредоносный компонент, скрытый в обычном PNG-изображении.

CERT-UA призывает быть осторожными с архивами и файлами, полученными через мессенджеры, даже если они приходят от знакомых контактов, поскольку их аккаунты могли быть взломаны.

