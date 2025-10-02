Практика судів
  1. В Україні

Держспецзв’язку виявила серію кібератак на представників Сил оборони через месенджер Signal

17:12, 2 жовтня 2025
Метою атак є встановлення бекдору CABINETRAT, що дає зловмисникам віддалений доступ до заражених систем.
Держспецзв’язку виявила серію кібератак на представників Сил оборони через месенджер Signal
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національна команда реагування на кіберінциденти CERT-UA, що діє в складі Державного центру кіберзахисту Держспецзв’язку, виявила нову серію цілеспрямованих кібератак на представників Сил оборони України.

Зловмисники, що відстежуються за ідентифікатором UAC-0245, використовують шкідливі XLL-файли, маскуються під важливі документи, такі як «Звернення УБД.xll» або документи, пов’язані із затриманням осіб на кордоні. Розповсюдження відбувається, зокрема, через месенджер Signal.

Метою атак є встановлення бекдору CABINETRAT, що дає зловмисникам віддалений доступ до заражених систем.

На відміну від звичних атак з використанням Word-документів, XLL-файли є виконуваними, і їх відкриття в Microsoft Excel ініціює багатоступеневу атаку. Спочатку на комп’ютері створюються шкідливі файли, включаючи виконуваний файл-запуск (runner.exe) та додаткову XLL-надбудову (loader.xll), що розміщується в каталозі автозапуску Excel. В кінці ланцюга запускається прихований процес Excel, який завантажує та виконує основний шкідливий компонент, прихований у звичайному PNG-зображенні.

CERT-UA закликає бути обережними з архівами та файлами, отриманими через месенджери, навіть якщо вони надходять від знайомих контактів, адже їхні акаунти могли бути зламані.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

кібератака

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Помічник судді працює в режимі ненормованого робочого часу, а у разі потреби здійснює повноваження секретаря судового засідання – нова посадова Інструкція помічника судді ВАКС

Помічниками суддів Вищого антикорупційного суду зможуть працювати бакалаври.

Голова НАЗК Віктор Павлущик на зустрічі з єврокомісаром Мартою Кос заявив, що політична нейтральність НАЗК – запорука довіри

Очільник НАЗК Віктор Павлущик наголосив, що для Нацагентства принципово важливим є «збереження політичної нейтральності».

Мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав — судді ВАКС прокоментували пропозицію обмежити суддівську винагороду 80 тисячами грн

Як зазначив суддя ВАКС Маркіян Галабала, пропозиція обмежити 80 тисячами грн суддівську винагороду призведе до того, що судді в окремих регіонах отримуватимуть меншу зарплату, ніж поліцейський або працівник СБУ.

Лідери ЄС обговорили «репараційний кредит» у 140 млрд, спрощення процедури вступу України до ЄС та «стіну дронів», але поки не дійшли спільної думки

У голів Єврокомісії та Євроради є одна спільна риса: їхні ідеї не мають успіху – Politico.

Конкурс на посади суддів ВАКС та його Апеляційної палати — наступне тестування 13 жовтня

Перше тестування на знання історії української державності вдало склали 142 кандидати.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Кицюк
    Вікторія Кицюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області