Кабмин увеличивает выплаты на детей, что стимулировать становиться приемными родителями

16:54, 2 октября 2025
Выплаты для приемных родителей и родителей-воспитателей увеличатся с января.
Кабмин увеличивает выплаты на детей, что стимулировать становиться приемными родителями
Кабинет Министров поддержал изменения, разработанные Министерством социальной политики, семьи и единства Украины, которые предусматривают увеличение денежного обеспечения для приемных родителей и родителей-воспитателей.

С 1 января 2026 года размер выплат будет рассчитываться по новой формуле:

• за первого ребенка — 2,5 прожиточного минимума;
• за каждого следующего — 1,5 прожиточного минимума;
• для ребенка с инвалидностью — 2 прожиточных минимума;
• для ребенка с инвалидностью подгруппы А — 3,5 прожиточных минимума.

«Наша главная задача — чтобы каждый ребенок в Украине рос в семье, а не в интернате. Повышение выплат для приемных родителей и родителей-воспитателей — это реальный шаг, чтобы больше детей получили шанс на семейное тепло и заботу. Мы делаем все, чтобы принцип «деньги ходят за ребенком» работал на пользу самих детей, а семьи получали должную поддержку от государства», — отметил Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

Изменения реализуются в рамках Стратегии обеспечения права каждого ребенка в Украине на рост в семейной обстановке на 2024–2028 годы, которая предусматривает, что к 2028 году 95% детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, будут воспитываться в семьях, а количество детей в интернатных учреждениях сократится на 30%.

В Минсоцполитики ожидают, что повышение выплат будет мотивировать становиться приемными родителями или родителями-воспитателями и способствовать созданию новых детских домов семейного типа, обеспечивая детям право на безопасное и заботливое взросление в семейной обстановке.

Кабинет Министров Украины усыновление

