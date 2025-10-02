Практика судів
Кабмін збільшує виплати на дітей, щоб стимулювати ставати прийомними батьками

16:54, 2 жовтня 2025
Виплати для прийомних батьків і батьків-вихователів зростуть з січня.
Кабінет Міністрів підтримав зміни, розроблені Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України, які передбачають збільшення грошового забезпечення для прийомних батьків і батьків-вихователів.

З 1 січня 2026 року розмір виплат буде розраховуватися за новою формулою:

  • за першу дитину – 2,5 прожиткових мінімуми;
  • за кожну наступну – 1,5 прожиткових мінімуми;
  • для дитини з інвалідністю – 2 прожиткових мінімуми;
  • для дитини з інвалідністю підгрупи А – 3,5 прожиткових мінімуми.

«Наше головне завдання – щоб кожна дитина в Україні росла в родині, а не в інтернаті. Підвищення виплат для прийомних батьків і батьків-вихователів – це реальний крок, щоб більше дітей отримали шанс на сімейне тепло та турботу. Ми робимо все, аби принцип «гроші ходять за дитиною» працював на користь самих дітей, а сім’ї отримували належну підтримку від держави», – зазначив Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

Зміни реалізуються у межах Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024–2028 роки, яка передбачає, що до 2028 року 95% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виховуватимуться в сім’ях, а кількість дітей в інтернатних закладах зменшиться на 30%.

У Мінсоцполітики очікують, що підвищення виплат мотивуватиме ставати прийомними батьками чи батьками-вихователями та сприятиме створенню нових дитячих будинків сімейного типу, забезпечуючи дітям право на безпечне та турботливе зростання у сімейному середовищі.

