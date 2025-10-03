Практика судов
Как подать сообщение о несчастном случае на производстве — разъяснение

09:58, 3 октября 2025
В течение суток заведение здравоохранения, куда обратился потерпевший, посылает экстренное сообщение о несчастном случае на производстве.
Несчастный случай на производстве — инцидент, который может угрожать жизни или здоровью работника. Своевременное и правильное уведомление о таком случае имеет критически важное значение как для обеспечения медицинской помощи пострадавшему, так и для выполнения законодательных требований.

Пенсионный фонд в Луганской области сообщает, что согласно ст. 8 Закона Украины №1105-XIV «О всеобщем обязательном государственном социальном страховании» работодатель обязан информировать о каждом несчастном случае или профессиональном заболевании на предприятии, в учреждении, организации.

Если на предприятии произошел несчастный случай в результате вражеского обстрела, работодатель также обязан срочно уведомить об этом соответствующие органы.

В течение одного дня субъект хозяйствования обязан письменно или по электронной почте подать уведомление (по форме приложения 2 Порядка расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве, утвержденного постановлением КМУ от 17.04.2019 №337) в:

  • территориальный орган Государственной службы Украины по вопросам труда;
  • территориальный орган Пенсионного фонда по месту наступления несчастного случая;
  • военную администрацию (или военно-гражданскую администрацию, местную государственную администрацию либо орган местного самоуправления);
  • первичную профсоюзную организацию, а при её отсутствии — уполномоченное наёмными работниками лицо по вопросам охраны труда;
  • орган отраслевого профсоюза высшего уровня, а если его нет — в территориальное профобъединение по месту наступления случая.

При этом экстренное уведомление со ссылкой на несчастный случай на производстве в течение одного дня отправляет медицинское учреждение, куда поступил пострадавший.

Уведомление направляется территориальному органу Гоструда, территориальному органу Пенсионного фонда по месту наступления несчастного случая и предприятию, работником которого является пострадавший.

