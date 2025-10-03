Як подати повідомлення про нещасний випадок на виробництві — роз’яснення

Протягом доби заклад охорони здоров’я, куди звернувся потерпілий, надсилає екстрене повідомлення про нещасний випадок на виробництві.

Нещасний випадок на виробництві — подія, яка може загрожувати життю або здоров’ю працівника. Вчасне та правильне повідомлення про такий випадок є критично важливим як для забезпечення медичної допомоги потерпілому, так і для виконання законодавчих вимог.

Пенсійний фонд в Луганській області розповідає, що відповідно до ст. 8 Закону України №1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» роботодавець зобов’язаний інформувати про кожний нещасний випадок або професійне захворювання на підприємстві, в установі, організації.

Якщо на підприємстві стався нещасний випадок в результаті ворожого обстрілу, роботодавець також має терміново повідомити про це відповідні органи.

Протягом однієї доби суб’єкт господарювання зобов’язаний письмово або електронною поштою подати повідомлення (за формою додатка 2 Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ від 17.04.2019 №337) до:

територіального органу Державної служби України з питань праці;

територіального органу Пенсійного фонду за місцем настання нещасного випадку;

військової адміністрації (або військово-цивільної адміністрації, місцевої держадміністрації чи органу місцевого самоврядування);

первинної профспілкової організації, а за її відсутності – уповноваженої найманими працівниками особи з питань охорони праці;

органу галузевої профспілки вищого рівня, а якщо його немає – до територіального профоб’єднання за місцем настання випадку.

Водночас екстрене повідомлення з посиланням на нещасний випадок на виробництві протягом однієї доби надсилає заклад охорони здоров’я, до якого потрапив потерпілий.

Повідомлення направляється територіальному органу Держпраці, територіальному органу Пенсійного фонду за місцем настання нещасного випадку та підприємству, працівником якого є потерпілий.

