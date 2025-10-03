Практика судов
В Днепропетровской области будут судить бывшего руководителя больницы, который требовал $4 тысячи у раненого военного

21:58, 3 октября 2025
Бывший чиновник медучреждения требовал взятку за ускорение комиссования военного, а во время обыска у него обнаружили пистолет ТТ и патроны.
В Днепропетровской области будут судить бывшего руководителя ведомственного медучреждения Днепра, на базе которого работала военно-врачебная комиссия. Чиновник требовал 4 тысячи долларов у раненого бойца за «помощь» в ускорении комиссования. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

По данным следствия, боец, прошедший самые горячие участки фронта и имевший многочисленные ранения и контузии, обратился в ВВК из-за существенного ухудшения здоровья. Несмотря на очевидные основания, процесс рассмотрения документов намеренно затягивали, а обследования — игнорировали.

Бывший руководитель учреждения, который после выхода на пенсию продолжил работать инспектором, пообещал военному «договориться» об увольнении со службы.

В мае 2025 года он получил первую часть взятки, а 22 июля — с ним рассчитались окончательно. В тот же день военнослужащий получил заключение ВВК, где было указано, что он является ограниченно пригодным к военной службе с возможностью дальнейшего прохождения службы в тылу — вопреки предыдущему обещанию полного комиссования.

Правоохранители задержали чиновника во время получения второй части взятки. Кроме того, при обыске у него изъяли пистолет системы ТТ и 25 патронов к нему.

Он обвиняется в злоупотреблении влиянием и приобретении и хранении оружия (ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

