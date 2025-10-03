Сентябрь стал рекордным месяцем по количеству демонтированных рекламных конструкций в Киеве

Сентябрь в Киеве установил новый рекорд: за месяц с улиц столицы демонтировали более двух тысяч незаконных рекламных конструкций.

В течение сентября в Киеве демонтировали 2 117 рекламных конструкций и вывесок, сообщили в Управлении по вопросам рекламы.

Из них 1 113 конструкций убрали специалисты КП «Киевреклама», еще 1 004 — владельцы.

«В сентябре количество достигло 2 117 демонтированных рекламных конструкций и вывесок — это действительно рекорд для Киева в этом году. В частности демонтированы конструкции на фасадах зданий — 1 238, на заборах — 425, штендеры — 344, наземные конструкции — 91, на крышах — 18, на опорах и объектах транспорта — 1», — подчеркнула директор КП «Киевреклама» Марина Декань.

Всего с начала года демонтировано 16 990 конструкций.

