В Киеве оцифруют услугу для владельцев жилья, поврежденного войной

23:52, 3 октября 2025
Первой в онлайн перейдет ежемесячная финансовая помощь 20 000 грн, запуск планируется уже в этом году.
Фото: Виталий Кличко
В Киеве начали работу по цифровизации самых необходимых социальных сервисов для жителей, чье жилье пострадало от войны. Об этом сообщили в Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА.

Сейчас на Портале доступны пошаговые инструкции по трем видам помощи:

  • Единовременная выплата 40 000 грн – на аренду временного жилья для тех, чье жилье разрушено (подробности);
  • Ежемесячная поддержка 20 000 грн (максимум 1 год) – для владельцев поврежденных квартир и домов, в которых невозможно проживать (подробности);
  • Единовременная выплата 10 000 грн – в рамках городской программы «Забота. Навстречу киевлянам» (подробности).

В команде Портала отмечают, что все алгоритмы собраны в одном месте, чтобы жители могли получить помощь без лишнего стресса. Следующим этапом станет полная цифровизация услуг, чтобы заявление можно было подать онлайн.

Первой в онлайн перейдет ежемесячная финансовая помощь 20 000 грн, запуск планируется уже в этом году.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в столице ищут новые варианты размещения жителей, потерявших дома из-за российских обстрелов. В частности, рассматривается аренда гостиниц как временное жилье для пострадавших.

