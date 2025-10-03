В Киеве оцифруют услугу для владельцев жилья, поврежденного войной

В Киеве начали работу по цифровизации самых необходимых социальных сервисов для жителей, чье жилье пострадало от войны. Об этом сообщили в Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА.
Сейчас на Портале доступны пошаговые инструкции по трем видам помощи:
В команде Портала отмечают, что все алгоритмы собраны в одном месте, чтобы жители могли получить помощь без лишнего стресса. Следующим этапом станет полная цифровизация услуг, чтобы заявление можно было подать онлайн.
Первой в онлайн перейдет ежемесячная финансовая помощь 20 000 грн, запуск планируется уже в этом году.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в столице ищут новые варианты размещения жителей, потерявших дома из-за российских обстрелов. В частности, рассматривается аренда гостиниц как временное жилье для пострадавших.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.