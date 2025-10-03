Практика судов
ВАКС огласил приговор руководителю частной компании по делу о попытке подкупа чиновников

19:29, 3 октября 2025
Руководитель частного общества предложил представителю ГП «Центр государственного земельного кадастра» 1 млн грн за влияние на должностных лиц ГП и Госгеокадастра относительно отзыва апелляционной жалобы на решение Хозяйственного суда.
Коллегия судей ВАКС 3 октября огласила приговор, которым руководитель частной компании, являющийся также адвокатом, признан виновным в попытке подкупа должностных лиц ГП «Центр государственного земельного кадастра» и Госгеокадастра. Об этом сообщила САП.

«Приговором суда лицо признано виновным по ч. 1 ст. 369-2 УК Украины и ему назначено наказание в виде максимального штрафа, предусмотренного санкцией статьи, а именно 68 тыс. гривен.

К представителю юридического лица, от имени и в интересах которого действовал подозреваемый, применена мера уголовно-правового характера – штраф в размере 340 тыс. грн», — заявили в ведомстве.

В САП напомнили, что руководитель частного общества, действуя в интересах юридического лица, предложил представителю ГП «Центр государственного земельного кадастра» денежное вознаграждение в размере 1 млн грн за влияние на соответствующих должностных лиц ГП и Госгеокадастра относительно отзыва апелляционной жалобы на решение Хозяйственного суда. Согласно этому решению, государственное предприятие обязывалось выплатить фирме — победителю тендера — средства за серверы для администрирования государственной публичной кадастровой системы, однако предприятие отказалось их принимать и оплачивать, так как они фактически не соответствовали заявленным техническим требованиям, а также за совершение других действий. Еще около 0,5 млн грн руководитель частной фирмы обещал передать после получения оплаты за оборудование.

